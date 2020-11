Messi-Manchester City, contratto di 10 anni per l'addio di Leo al Barcellona

Lionel Messi è sempre più lontano dal Barcellona (che nel frattempo deve tagliare gli ingaggi nell'ambito di un salary cap chiesto dalla Liga a tutti i club spagnoli). L'estate scorsa la Pulce non ha divorziato dal club blaugrana, ma la prossima è quasi certo che se ne andrà (contratto in scadenza a giugno 2021). Dove? I tifosi dell'Inter hanno sognato a lungo di vederlo vestire la maglia nerazzurra, ma, salvo colpi di scena, sarà il Manchester City a prendere il numero 10 argentino. Così da realizzare una reunion con Pep Guardiola (l'allenatore catalano nei giorni scorsi ha rinnovato il matrimonio con i Citizen, iniziato nel 2016, sino al 2023).

Il progetto Messi è ambizioso: lo sceicco Mansour metterà sul piatto un accordo di dieci anni. Non tutti in Premier League: quando Lionel scadrà di rendimento (classe '87 ha 33 anni) infatti si trasferirà in uno degli altri club gestiti dalla stessa proprietà del City. C'è l'imbarazzo delle scelta sulla futura destinazione: Messi deciderà di andare a giocare negli Stati Uniti? Pronta la casacca del New York City Fc. La Pulce vorrà provare un'esperienza in Australia? Ecco il Melbourne City. Leo in viaggio per il Giappone? C'è lo Yokohama Marinos.

E non finisce qui. Quando il 6 volte Pallone d'Oro deciderà di appendere le scarpe al chiodo, diventerà ambasciatore mondiale del gruppo. Questo nel lungo periodo. Nel breve ovviamente con Lionel Messi il Manchester City cercherà di conquistare trofei in Inghilterra e nel mondo (Champions in primis).