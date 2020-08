Messi, Manchester City e Psg sfidano l'Inter per strapparlo al Barcellona

Lionel Messi, Inter vs Manchester City e Psg per strappare la Pulce al Barcellona

Lionel Messi via dal Barcellona sta diventando giorno dopo giorno più di una suggestione. La rottura tra la Pulce e il club blaugrana non c'è stata, ma neppure la certezza che la storia (iniziata nel 2000 quando Leo aveva 13 anni) andrà avanti. Per il 6 volte Pallone d'Oro sono giorni di riflessione dopo la cocente eliminazione di Champions contro il Bayern Monaco (umiliante 8-2), costata la panchina a Quique Setien (al suo posto Ronald Koeman: biennale per l'olandese che firmò la prima Coppa dei Campioni del Barça con una punizione che piegò la Sampdoria di Vialli e Mancini). Messi si è ritirato sui Pirenei, assieme a Luis Suarez e Jordi Alba, per riflettere: il Barcellona è parso a fine ciclo e dovrà rifondarsi. La volontà del presidente dei blaugrana Josep Bartomeu è ovviamente di ripartire dal fuoriclasse argentino. E quella del giocatore? Il numero uno del Barcellona dovrebbe promettargli rinforzi di peso, fuoriclasse del calibro di Neymar: operazione quantomeno complicata vista la crisi economica mondiale. Più facile che sia il Paris Saint Germain a tentare la Pulce con un carico di milioni e milioni di euro. Formando un tridente da sogno con O'Ney e Mbappè.

In questo momento però sono due i club più avanti in questa suggestiva estate di calciomercato: da un lato il Manchester City: Pep Guardiola, reduce da un nuovo fallimento in Champions League, lo accoglierebbe volentieri per dare l'assalto a quella Coppa dalle grandi orecchie che hanno vinto insieme ai tempi del Barcellona. Dall'altro lato resta la candidatura dell'Inter: Suning farebbe il colpo di mercato a livello mondiale che darebbe una svolta mediatica storica e potrebbe davvero cambiare gli equilibri di potere in Italia (dopo nove anni di scudetti della Juventus). E poi c'è la centralità di Milano nelle future strategie di Leo Messi e famiglia: "Per quanto riguarda le mosse immobiliari milanesi dei Messi, sono dettate da questioni di business extracalcistici: la famiglia ha intenzione di sbarcare nella moda con un marchio proprio e ha deciso di farlo a Milano. Da qui la necessità di tenere una base fiscale reale nel capoluogo lombardo, e la scelta da parte di Jorge Messi, presidente della principale società che gestisce il patrimonio del figlio, di prendere la residenza a Milano. E di Leo di comprare una casa vicino a quella scelta dal papà. Affari e agevolazioni fiscali più che il calcio dunque. Almeno per ora", scrive la Gazzetta dello Sport.

Il prezzo? Certo non i 700 milioni della clausola rescissoria. Il contratto in scadenza nel 2021 e gli effetti del Covid, dovrebbero abbassare i costi per il cartellino tra i 110 e i 130 milioni di euro. Un costo accettabile. Tralasciando ovviamente l'ingaggio di Messi...

Intanto un giocatore del Barcellona ha detto al giornalista brasiliano Marcelo Bechler (che a suo tempo aveva anticipato l’addio di Neymar al Barça) che Leo ha avvisato il presidente del suo desiderio di andar via. Il Barcellona ha fatto trapelare smentite. Di certo perchè ci sia lo strappo, sarà Messi a doversi esporre dicendo di volersene andare. Altrimenti si andrà avanti, con Barthomeu che, malgrado sia stato messo in discussione, non si dimette ed è pronto a ricandidarsi alle elezioni del 15 marzo 2021. A quel punto, capito come sarà strutturata il nuovo quadro dirigenziale, il numero 10 argentino deciderebbe il da farsi. Con un contratto che sarebbe in scadenza pochi mesi dopo...

MESSI-BARCELLONA ADDIO? MANCHESTER CITY VS INTER PER I BOOKMAKERS

Mai così vicino all'addio al Barcellona. La pesante uscita di scena dalla Champions League mette in serio dubbio il futuro di Lionel Messi con i blaugrana: secondo la stampa spagnola l'argentino ha già comunicato al club l'intenzione di andare via e un indizio importantissimo arriva oggi anche dai betting analyst. Da stamattina sul tabellone Snai il nome che balza agli occhi per la prossima stagione, come riporta Agipronews, è quello del Manchester City, al pari del Barça fresco della grande delusione Champions. Il fattore Guardiola - e le disponibilità finanziarie dello sceicco Mansour - sono però fortissimi elementi a favore dei Citizens: il club inglese è dunque balzato a 3,00 (da 8,00), alla pari con l'Inter che nei giorni scorsi aveva infiammato le voci di mercato. Il Barcellona al momento resiste a 1,35, mentre è lontanissima l'opzione Psg, a 15 volte la posta