Messi pronto a raggiungere Cr7 in Arabia Saudita: offerta choc da 400 mln

Messi pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita

A Parigi piove, fa freddo, ci sono 13 gradi. A Riad c’è un sole che – si potrebbe dire con un termine abusato – spacca le pietre e la colonnina di mercurio segna 39 gradi. E la temperatura potrebbe salire ulteriormente, se dovesse (come sembra) esserci un nuovo round di una delle sfide più belle della storia dello sport tutto: quella tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. L’argentino potrebbe raggiungere l’ex rivale dal 30 giugno, quando cioè il suo contratto da 35 milioni all’anno con il Paris Saint Germain scadrà. Gli arabi del Al-Hilal sono pronti (sostengono fonti saudite) a sganciare fino a 400 milioni di euro all’anno. Una cifra astronomica che renderebbe il capitano dell’Albiceleste il più pagato di ogni sport. Il portoghese, invece, si è trasferito a gennaio in Arabia Saudita, forte di un contratto che oscilla (le informazioni con i sauditi sono sempre molto opache) tra i 70 e i 200 milioni all’anno.

Non un trasferimento indolore se, come sembra, la fidanzata Georgina Rodriguez dopo un po’ ha preso armi e bagagli ed è tornata a Madrid, non si sa se sfiancata dal caldo o dalle restrizioni alla vita quotidiana. E lo stesso Cr7, ormai 38enne, non ha trovato di meglio che brandirsi le pudenda uscendo dal campo per i troppi insulti ricevuti dagli spalti. Rischiando, oltretutto, di beccarsi una denuncia per offesa al pudore che, in quei Paesi, è concetto assai complicato e serio.

Un campione triste, Cristiano Ronaldo, uscito suo malgrado dalla luce accecante di quei riflettori che hanno accompagnato tutta la sua carriera, costellata da cinque palloni d’oro, cinque Champions League e un’enormità di trofei personali e di squadra. Uno su tutti: ha battuto sua maestà Pelè ed è il calciatore con il più alto numero di gol realizzati in carriera. Aveva detto che non si sarebbe ritrovato a chiudere la carriera tra i petrodollari, ma evidentemente 200 milioni all’anno fanno gola anche a chi nella carriera è sempre stato tra i più pagati e che guida ancora oggi la prestigiosa classifica di Forbes sugli sportivi più ricchi.