Messi-PSG, primi contatti. Laporta: "Non ipoteco il club per nessuno"

Messi-PSG: i pargini sono il club più vicino all'argentino, che come ha confermato Laporta ha lasciato Barcellona a causa dei problemi finanziari dei blaugrana

Ieri è arrivata l'ufficialità dell'inizio di una nuova era. Leo Messi non rinnoverà con il Barcellona e sarà quindi libero di accasarsi in un altro club a parametro zero già ques'estate dopo 20 anni in maglia blaugrana. La volontà del nuovo presidente Joan Laporta era ovviamente quello di non lasciar partire Messi ma come lui stesso ha sottolineato in conferenza stampa il divorzio era inevitabile in quanto il Barcellona a causa delle regole della Liga "non aveva margini salariali". Il prolungamento voluto dall'argentino avrebbe costretto il club "a una ipoteca di mezzo secolo sui diritti televisivi" e Laporta ha voluto chiarire di non essere disposto "a ipotecare i diritti del club per nessun motivo" in quanto il Barcellona "viene prima di tutto".

Messi lascia Barcellona, Laporta: "C'è un prima e un dopo Leo"

Il presidente blaugrana ha anche dato un quadro non certo idilliaco della situazione finanziaria del club. "I numeri dopo le prime previsioni audit sono peggiori di quello che ci è stato detto e di quelli che avevamo previsto", ha ammesso Laporta. L'addio di Messi era quindi inevitabile. Nonostante il divorzio Laporta ha voluto ringraziare "la pulce" che con le sue 10 campionati vinti, 4 Champions League e 6 Palloni d'Oro ha definito "il giocatore di maggior successo nella storia del club". Per quanto riguarda il futuro del Barcellona, "spero che possiamo iniziare una nuova era. C'e' un prima e un dopo Leo. Leo Messi è stato un riferimento e abbiamo un grande senso di gratitudine nei suoi confronti".

Messi-PSG, l'argentino avrebbe già parlato con il tecnico Pochettino

Dove andrà Messi? Solo pochi club possono permettersi uno stipendio superiore ai 70 milioni di euro percepito a Barcellona. Dalla Spagna e Francia arrivano conferme che gli unici a poter sostenere il peso economico dell'attaccante sono Manchester City e Paris Saint Germain, entrambi finanziati da fondi sovrani. Secondo quanto riporta l'Equipe, i parigini avrebbero un certo vantaggio sui rivali e infatti Messi avrebbe già incontrato il tecnico Mauricio Pochettino.