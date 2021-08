Messias-Milan favola: da fattorino alla serie A. E ora erede di Calhanoglu?

Messias-Milan per il dopo Calhanoglu?

Spunta il nome di Junior Messias in quota Milan. Il 30enne trequartista brasiliano (in grado di giocare anche esterno destro e mezzala, buon dribbling e senso del gol), accostato anche a Napoli, Sassuolo e Torino in queste ore, secondo Gianluca Di Marzio viene valutato dai rossoneri per il dopo Calhanoglu (debutto da sogno per il turco con la maglia dell'Inter: gol e assist nel 4-0 di San Siro al Genoa). "Il Milan sta pensando di provare la scommessa Messias, ed è molto intrigato da questa soluzione. Ci sono stati dei primi contatti. Non è sicuro che arrivi, ci sono anche nomi più importanti, ma è nella lista del e da martedì in poi il Milan vedrà se dare un'occasione che forse il ragazzo merita, visto che ha fatto la gavetta ed ha fatto bene sia in B sia in A", le parole del giornalista a Sky Sport 24. Il prezzo si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro.

Messias-Milan, la favola del brasiliano del Crotone

Sul possibile arrivo di Messias al Milan ha parlato anche Giancarlo Marocchi: "Sarebbe un favola il passaggio al Milan. In Serie A ha retto il confronto con gli altri giocatori. Sembra un giocatore completo ma è che chiaro che lo proponi in una squadra che punta a vincere lo scudetto e ha trent'anni, boh, puntiamo alla favola", le parole dell'opinionista a Sky Sport 24.

La storia di Messias è davvero una favola. Arrivato in Italia nel 2011 - sognando di fare il calciatore - ha consegnato per 4 anni elettrodomestici (e nel tempo libero giocava a livello amatoriale nei tornei dell'UISP di Torino). Nel 2015 viene notato dal tecnico del Casale Ezio Rossi (ex giocatore del Torino) che lo prende in Eccellenza e viene ripagato con 21 reti in 32 partite che valgono la promozione in serie D. Poi un anno a Chieri, con cui vince la Coppa Italia Serie D 2016-2017. Quindi due stagioni e mezzo al Gozzano (sempre in serie D con promozione in C), fino a quando non viene scoperto dal Crotone: il club calabrese lo lancia in B (6 gol tra i cadetti) e quindi nell'ultima serie A la consacrazione: Messias segna 9 gol in 36 partite e finisce sul taccuini di diversi club. Tra cui per l'appunto il Milan...