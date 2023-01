Michela Persico in bikini: lady Rugani fa sognare i tifosi . Foto

Michela Persico in bikini: lady Rugani da sogno

Michela Persico super. La showgirl, giornalista sportiva, attrice (a dicembre aveva pubblicato un video mentre era impegnata nelle riprese del film "In_finiti" con Ignazio Moser) scalda la rete con una storia in bikini.

Ed è una vera e propria standing ovation dei follower (ne conta pià di 1,6 milioni su Ig) per la bellissima compagna del difensore juventino Daniele Rugani (e mamma di Tommaso).





Michela Persico mostra come sempre una forma invididiabile frutto di costanti allenamenti che fanno parte della sua quotidianità. “È fondamentale nella mia vita, non solo per l’aspetto fisico ma anche per una questione mentale. Lo sport è un pazzesco antistress. Inoltre mi offre il tempo per riflettere e organizzare, senza essere travolta dai tanti impegni quotidiani”, aveva raccontato qualche tempo alla Gazzetta dello Sport. Un lavoro che svolge con l'aiuto del personal trainer Carmine Menna: "È fondamentale trovare un professionista che capisca le esigenze della persona: ognuno ha obiettivi diversi. Io, per esempio, voglio un fisico tonico ma che rimanga femminile. Attraverso l’online, riesco a interagire con lui anche a distanza”.