Michela Persico: vestitino e spacco infinito per lady Rugani. Foto mozzafiato

Michela Persico, lady Rugani e il vestitino che ipnotizza i fans

Pasqua e non solo: Michela Persico nei giorni scorsi ha festeggiato con famiglia e amici anche il compleanno.

La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani ha pubblicato le foto con la torta, ma ovviamente ai fans non è sfuggito il vestitino color oro con un sensualissimo ed elegante allo stesso stempo con spacco che mette in evidenza il fisico perfetto della giornalista sportiva e conduttrice tv.

Michela Persico, lady Rugani e il duro lavoro in palestra

Michele Persico d'altronde si tiene sempre in grande forma e spesso condivide con i followers (e solo su Instagram sono più di 1,7 milioni) le foto o i video dei suoi allenamenti in palestra (guardale in gallery).

