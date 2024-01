Mikaela Shiffrin, spaventosa caduta in discesa a Cortina. Poi Goggia terza

Mikaela Shiffrin, discesa libera a Cortina con spaventosa caduta. Stagione finita?

La prima discesa libera di Cortina è stata interrotta per alcuni minuti per una spaventosa caduta di Mikaela Shiffrin (out tra l'altro anche Federica Brignone). La fuoriclasse americana è uscita su una curva andando a sbattere violentemente contro le reti di protezione. Her Majesty è rimasta alcuni minuti a terra e ci sono stati momenti di grande tensione e preoccupazione, poi si è rialzata e ha provato a camminare senza però riuscire a poggiare la gamba sinistra. Poco dopo si è alzato l’elicottero.

Sospetta rottura del legamento crociato del ginocchi sinistro: l'infortunio di Mikaela Shiffrin potrebbe rimettere tutto in discussione nella corsa alla Coppa del Mondo di Sci dove la 28enne americana (considerata la più forte siatrice di tutti i tempi) era favoritissima per vincere per la sesta volta carriera, avendo oltre 400 punti di vantaggio sulle inseguitrici (ossia più di 4 vittorie). Con Petra Vlhová anche lei out per il legamento crociato del ginocchio, la lotta si riaprirebbe con Lara Gut, Federica Brignone, Sara Hector e forse anche Sofia Goggia in corsa.

Mikaela Shiffrin, spaventosa caduta in discesa libera. A Wenger il terribile volo del fidanzato Aleksander Aamodt Kilde

Un paio di settimane a Wengen uno spaventoso volo in Discesa Libera aveva messo a termine la stagione del fidanzato, il 31enne campione norvegese Aleksander Aamodt Kilde. "Ho subito molte lesioni, tra cui una lacerazione piuttosto grave al polpaccio con alcuni danni ai nervi che hanno richiesto un intervento chirurgico urgente e una lussazione della spalla. Vi risparmio le foto della lacerazione, perché non sono sicuro che molti di voi riuscirebbero a digerirle", aveva scritto sui social.

Sofia Goggia terza in Discesa Libera a Cortina dietro a Stephanie Venier e Lara Gut

Stephanie Venier vince la prima delle due discese di Cortina, valide per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. L'austriaca si impone con il tempo di 1'33"06 precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami (1'33"45) e tre atlete ex-aequo al terzo posto, l'azzurra Sofia Goggia, la canadese Valerie Grenier e l'altra austriaca Christina Ager (1'33"77). Sesta l'altra azzurra Laura Pirovano (1'33"97) e undicesima Marta Bassino (1'34"18). Gara contrassegnata da diverse cadute, tra queste quella dell'azzurra Federica Brignone, per fortuna senza conseguenze. Più sfortunata invece la statunitense Mikaela Shiffrin, caduta e finita contro le reti con la sospetta rottura del legamento crociato del ginocchi sinistro.