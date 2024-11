Dopo Mike Tyson, lo youtuber Jake Paul vuole rischiare grosso: sfidato il violento campione di Mma Conor McGregor

Ora tocca a Conor McGregor. Dopo aver vinto ai punti contro la leggenda della boxe Mike Tyson, lo youtuber americano Jake Paul potrebbe essere vicino a un nuovo clamoroso scontro con un altro gigante degli sport da combattimento.

Indispettito da un commento poco lusinghiero di McGregor, in cui il combattente di Mma sostiene che Jake Paul prediliga avversari poco impegnativi, lo youtuber si è immolato in una sfida pubblica con un post su X che potrebbe rivelarsi a dir poco spettacolare.

"Caro Conor, hai comunicato al mio team che sei disponibile a combattere con me nella categoria dei pesi mediomassimi, a 170 libbre. Sappiamo entrambi che questo non succederà. Perché non alziamo la posta e ci confrontiamo in una gara di Mma, senza limiti di peso, come ai vecchi tempi? Ma ovviamente, sei troppo spaventato per accettare”.

Dear Conor, I know you told my team you would fight me at 170lbs. That’s never happening. But let’s run it in MMA. No weight class. Just like how it used to be done. But you won’t