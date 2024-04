Milan a picco: Mancini e Dybala affondano il Diavolo, inferno Europa League. Leao e Theo? Male. Pagelle

Milan flop: addio Europa League e Roma in semifinale. Sfuma l'ultimo obiettivo rossonero

La stagione del Milan finirà senza trofei. Andato da tempo lo scudetto contro una super Inter (lunedì ci sarà da evitare l'umiliazione di vederlo vincere a Lautaro e compagni nel derby), sfumata quasi subito la Coppa Italia (ai quarti di finale, eliminati a San Siro dall'Atalanta 1-2 dopo essere andati in vantaggio), fuori dalla Champions nel girone di ferro (ma lì era ovviamente impensabile credere di arrivare comunque sino in fondo), ora arriva forse la delusione più cocente: addio Europa League ai quarti per mano della Roma.

Squadra forte e ben organizzata (la mano di De Rossi...) quella giallorossa, ma i rossoneri avevano tutte le carte in mano a priori per passare il turno, andare in semifinale (contro il Bayer Leverkusen campione di Bundesliga) e provare a giocarsi un trofeo orfano del Liverpool (buttato fuori dall'Atalanta di Gasperini).

Stefano Pioli (foto Lapresse)



Invece nulla. Persa la gara d'andata a San Siro (1-0 gol di Mancini), ci si aspettava una reazione indiavolata del Milan al ritorno. La realtà ha invece raccontato di una squadra andata subito sotto: 2-0 dopo 22 minuti per mano ancora di Mancini e poi della Joya Paulo Dybala (tiro a giro al termine un'azione di contropiede portata avanti da Lukaku, bravo a vincere il duello fisico con Gabbia e a far collassare la difesa rossonera). Neanche l'espulsione di Celik al 31° (fallo su Leao che stava partendo in contropiede) che ha lasciato la Roma in 10 per oltre un'ora è bastata a dare alla squadra di Pioli la scossa per ribaltare il proprio destino.

Milan tradito dai suoi campioni: Leao, Theo Hernandez, Giroud flop nel doppio confronto con la Roma in Europa League. Pioli perde contro De Rossi. Le pagelle

Milan tradito un po' da tutti: vero qualche piccolo lampo Rafael Leao all'Olimpico lo ha avuto (ma anche tanti errori, voto 5), però oggettivamente dal talento portoghese ci si attendeva molto, ma molto di più nella doppia sfida (voto complessivo 4,5).

Male anche Theo Hernandez (voto 5), mai dirompente sulla fascia sinistra. Anche il commiato di Olivier Giroud (i rumor sull'addio verso Los Angeles e la Mls in estate) dall'Europa rossonera è stato deludente nei due match (mai incisivo nel ritorno, voto 5 senza dimenticare quella traversa presa a due passi dal portiere nei minuti finali della sfida di San Siro...). Poco da un Christian Pulisic (voto 5) che ci ha messo molta anima ma senza trovare la consueta qualità. Giusto qualcosina da Ruben Loftus Cheek (traversa sull'1-0 per la Roma che avrebbe meritato miglior fortuna), ma anche l'ex Chelsea è stato decisamente sotto ai suoi standard (voto 5).

Giroud (foto Lapresse)



Male il Milan a centrocampo con un Bennacer lontano parente del miglior Isma (voto 4,5) e che ha colpe sulla protezione alla difesa nei due gol della Roma (dove Tomori e Gabbia voto 5,5 sono andati sotto). Detto di Jovic, Reijnders e Okafor (voto 5,5) che non sono riusciti a cambiare la partita e di un Maignan incolpevole sui due gol della Roma (voto 6-), a salvarsi sono solo un Musah determinato (corsa e dribbling, anche se gli è mancata la lucidità per chiudere alcune belle iniziative, voto 6) e un Chukwueze (voto 6) frizzante e sempre pronto a cercare la giocata per far saltare la difesa avversaria quando è entrato a inizio secondo tempo.

Stefano Pioli? Il mister rossonero perde in modo chiaro (voto 4,5) il doppio confronto con Daniele De Rossi. E torna alla mente l'incubo di quel doppio derby in semifinale di Champions contro l'Inter di Simone Inzaghi giocato poco meno di un anno fa.

ROMA-MILAN 2-1 TABELLINO

Marcatori: 12’ Mancini, 22’ Dybala, 85’ Gabbia.

ROMA (4-3-3): Svilar; Çelik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Bove (dal 82’ Angelino), Paredes, Pellegrini (dal 82’ Renato Sanches); El Shaarawy, Lukaku (dal 29’ Abraham), Dybala (dal 43’ Llorente). A disp.: Boer, Rui Patrício, Karsdorp; Aouar, Zalewski, Azmoun, Baldanzi, João Costa. All.: De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 46’ Reijnders), Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (dal 40’ Jovic), Musah (dal 69’ Florenzi); Pulisic (dal 69’ Pulisic), Loftus-Cheek (dal 46’ Chukwueze), Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Terracciano, Thiaw; Adli, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Marciniak (POL).

Ammoniti: 46 ’ Gabbia, 51’ Adli, 78’ Jovic, 86’ Calabria, 90’ Tomori, 90’+2 Theo.

Espulsi: 31’ Celik.

Recupero: 7' 1T, 6’ 2T.