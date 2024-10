Milan a picco, scudetto addio. Juventus cala. Napoli? No è Inter tricolore-bis la quota vincente

Inter in quota scudetto, Napoli dietro (ma si avvicina) per i bookmakers

La decima giornata di serie A è stata traumatica per i tifosi del Milan e non certo positiva per quelli della Juventus. I rossoneri hanno perso 2-0 a San Siro lo scontro diretto contro il Napoli, affondando a -11 (pur con una partita in meno) dalla squadra di Antonio Conte. I bianconeri sono stati bloccati dal Parma: il 2-2 dell'Allianz Stadium costa caro alla squadra di Thiago Motta, ora a -7 da Lukaku e compagni. Non molla invece l'Inter: tris di gol sul campo dell'Empoli per i campioni d'Italia che cercano di restare nella scia della capolista (-4), con l'Atalanta di Gasperini su terzo gradino del podio (+1 sulla Juventus) dopo il 2-0 contro il Monza che arriva dopo il tennistico 6-1 sul Verona. Dea on fire e a Bergamo i tifosi sognano una stagione da scudetto dopo la fantastica Europa League conquistata pochi mesi fa (spazzando via il Bayer Leverkusen in finale).

Le quote scudetto? I bookmakers non guardano la classifica e danno l'Inter ancora come prima favorita, nonostante il nuovo segnale di forza dato dal Napoli di Antonio Conte. Il 21° titolo per la società nerazzurra vede Snai e William Hill concordi: 1,90 per i bookie italiani e 1,91 per quelli inglesi, con Sisal poco sopra (2 contro 1). I partenopei comunque vedono scendere la loro quota e si avvicinano fortemente alla squadra di Simone Inzaghi: 2,50 per Snai e 2,75 per Sisal. Un filo più scettici oltremanica con William Hill che paga a 3,25.

Juventus, Milan e Atalanta? Le quote scudetto (lontane da Inter e Napoli)

Le altre sembrano sempre più in fuorigioco. La Juventus, nonostante il passo falso casalingo con il Parma e il sorpasso subito dall'Atalanta, resta la terza favorita. Ma è lontana: 6 contro 1 per Sisal, 7,50 per Snai-Wlliam Hill. La Dea incanta tutti a suon di gol e gioco spettacolare, ma non incontra ancora gradi crediti per lo scudetto: Snai a 15, Sisal a 16 e William Hill a 17.

Per il Milan è notte fonda. Una rimonta tricolore per la squadra di Paulo Fonseca non convince nessuno: William Hill dà un minimo di fiducia (a 13, dunque meglio dell'Atalanta), Snai sale a 15 (come gli orobici) e Sisal è pessimista (a 25).

Lazio, Fiorentina e Roma sono ancora più lontane con quote che oscillano tra i 50 e 100 contro 1.

LEGGI ANCHE