La Juventus frena. Finita la luna di miele con Thiago Motta (e il fantasma di Allegri...). I guai bianconeri

Juventus: post Parma scatta l'allarme

18 punti dopo 10 giornate, 7 in meno del Napoli. La Juventus esce dalla sfida con il Parma con un bilancio poco brillante, anzi, per molti tifosi scatenati sui social dal fischio finale del match, «deludente». Il grande mercato estivo, l'arrivo di Thiago Motta avevano fatto sperare in ben altri numeri. Anche perché l'inizio stagione era stato incoraggiante.

Poi però sono cominciate le prime difficoltà. I bianconeri vincevano ma a stento, con un gioco poco brillante ed un attacco che faticava a trovare la rete. Il gioco brillante portato da Motta a Bologna e promesso ai tifosi juventini è un vago ricordo. Però la difesa reggeva con un'imbattibilità durata diverse partite.

L'infortunio di Bremer

Ecco il primo punto di svolta. La rottura del crociato del difensore brasiliano ha segnato il primo grande cambiamento stagionale. Senza di lui quello che era un reparto solido, inespugnabile, mostrava le prime crepe. E sono arrivati i gol subiti: 2 dal Lipsia, 1 dal Cagliari, 4 dall'Inter (e potevano essere di più viste le occasioni sprecate dai nerazzurri sul 4-2) per finire con i 2 dal Parma.

Sul banco degli imputati oggi c'è Danilo, entrato a prendere il posto del connazionale ed autore certo di prestazioni non indimenticabili. Ma non è solo una questione di uomini. Perché contemporaneamente l'attacco ha cominciato ad esprimere gioco ed occasioni, grazie anche alla buona vena di Conceicao ed Yldiz. La sensazione quindi è che, alla ricerca di gioco e spettacolo, Motta abbia perso equilibrio sbilanciando i bianconeri.

Il fantasma di Allegri

Una situazione di difficoltà che ha ridato voce a chi è sempre stato dalla parte di Massimiliano Allegri. Il tanto criticato allenatore dello scorso anno, finito al centro della critica di molti per il gioco poco brillante (ma redditizio), oggi se la gode di nascosto mostrando a tutti la situazione di classifica della «sua» Juventus, quella che vinceva a muso duro: dopo 10 giornate lo scorso anno i bianconeri erano secondi, ad un passo dall'Inter, con 23 punti, 5 in più di quelli di oggi.

I «casi» Douglas Luiz e Vlahovic

Ci sono poi due situazioni personali che stanno diventando centrali. La prima non è di certo nuova e riguarda Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo anche ieri ha deluso mostrando ancora una volta le difficoltà che sembrano ormai croniche dato che vanno avanti fin dal suo arrivo in maglia bianconera. Vlahovic che segna poco e che non aiuta nemmeno il gioco della squadra. Vlahovic che, in più, ha sulle spalle la responsabilità di essere il giocatore più pagato della Serie A, con 11,5 mln netti a stagione.

Motta lo ha spesso sostituito, per esasperazione, ed il giocatore da parte sua pare essere sempre più nervoso. Insomma, una situazione che rischia di avvitarsi su se stessa.

Come quella di Douglas Luiz, il gioiello del mercato estivo, costato 50 mln. Ma fin dal principio il brasiliano ha faticato a trovare spazio e, quando è stato utilizzato ha combinato più danni che giocate positive; suo il fallo da rigore con il Lipsia, suo quello con il Cagliari, suo il colpo contro Patric della LAzio, non visto dagli arbitri ma che gli sarebbe costata l'espulsione. Motta al momento non lo vede (sconessando il mega investimento della società) e sono già molti i tifosi a contestarlo.

Le ragioni di Motta

Thiago Motta si trova quindi in una situazione di difficoltà. Ma nelle analisi bisogna dare all'allenatore italo-brasiliano il tempo che merita. Costruire una nuova squadra non è facile per nessuno e richiede tempo. La società ha piena fiducia in lui ed il progetto è di sicuro pluriennale. La pazienza però nel calcio, soprattutto tra i tifosi, non è eterna, anzi. Ha tempi brevissimi. Per questo le prossime partite non sono da sbagliare...