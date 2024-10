Inter-Juventus 4-4, Yildiz-Conceiçao show, ma che errori: Sommer, Kalulu, Bastoni, De Vrij, Danilo... Derby d'Italia, Top&Flop

Inter-Juventus 4-4, Yildiz-Zielinski in cattedra. Derby d'Italia tra emozioni ed errori

Otto gol, emozioni in serie, Inter che va avanti quasi subito (1-0 Zielinski su rigore al 15°), viene immediatamente superata dalla Juventus (1-2 Vlahovic-Weah al 26°), poi sembra chiudere il derby d'Italia (Mkhitaryan, Zielinski, Dumfries per il 4-2 al 53°) e infine si fa raggiungere dalle magie di Yildiz (72° e 82°).

Il derby d'Italia a San Siro è stato un grande show, con colpi di scena e momenti indimenticabili. La domenica della serie A regala una sfida adrenalica che forse fa scontenti tutti alla fine... tranne uno: il Napoli di Antonio Conte sempre più primo in classifica con 4 punti sui nerazzurri e 5 sui bianconeri. Ma... l'altra faccia della bilancia di un Inter-Juventus bellissimo sono gli errori che hanno condizionato la partita. Tanti.

Inter-Juventus 4-4, Yildiz-Conceiçao show, Mkhitaryan in cattedra. I promossi

Andiamo con ordine. I top del derby d'Italia? Casa Juve. Yildiz si merita un 8 in pagella per essere stato l'uomo decisivo del derby d'Italia e così pure un Conceiçao delle meraviglie, tra dribbling, accelerazioni e cross che fanno impazzire la difesa dell'Inter. E voto 7 per Di Gregorio perchè sui 4 presi non si può imputargli grandi colpe, ma le (grandi) parate su Dimarco-Barella nel secondo tempo sono la premessa della successiva rimonta. Promossi con un 6,5: Weah (gol pesante, poi un tiro a giro che fa tremare San Siro), McKennie decisivo su due gol bianconeri (assist er l'1-1, taglio per la prima rete di Yildiz) e guerriero nel duello con Frattesi. Senza dimenticare anche Dusan Vlahovic che festeggia il 6° gol in campionato (quinto fuori casa quest'anno).





L'Inter? Un 7,5 a Zielinski (doppietta di rigore), Mkhitaryan (sale in cattedra sul gol e lotta in mezzo al campo) e un 7 a Marcus Thuram (spina nel fianco della difesa bianconera). Nicolò Barella soffre un po' in contenimento ed è più brillante sul fronte offensivo con qualche giocata illuminante e il gol sfiorato che avrebbe potuto chiudere il match (voto 6,5).

Inter-Juventus 4-4, difese in crisi: da Bastoni a Kalulu, Danilo e De Vri... I bocciati del Derby d'Italia

Partiamo dalla difesa dell'Inter, bocciata in toto. Sommer indeciso sui gol di Yildiz (voto 5), Bastoni (voto 4,5) vive una sera nerissima con Conceiçao, De Vrij affonda soprattutto sul gol di Vlahovic (voto 5). Forse il meno peggio è Pavard (che si procura pure un rigore, voto 5,5). Dimarco è meno brillante del solito (voto 5,5), Frattesi non entra bene a mezz'ora dalla fine (voto 5,5) e Lautaro si fa vedere in un paio di occasioni (senza fortuna), ma da uno come il Toro ci si aspetta di più (voto 5).





Fronte Juve: Danilo affonda sul primo rigore e complessivamente male (voto 4), l'ottimo Kalulu di questo inizio stagione si perde sul secondo penalty concesso all'Inter (voto 4,5), Locatelli e Fagioli non riescono a imporsi in mezzo al campo (voto 5,5)