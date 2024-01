Milan-Atalanta, furia rossonera: Furlani, Pioli e Leao contro arbitro e Var. LA MOVIOLA

Milan, Furlani contro l'arbitro di Coppa Italia: "Partita decisa da due episodi a nostro sfavore"

"Due episodi hanno condizionato molto la gara. Il rigore a nostro sfavore vede il difensore prendere la palla, poi il tocco di braccio di Holm nel finale. L'amaro in bocca per la sconfitta c'è, ma anche per come è arrivata. Ormai è un tutto un caos, non si capisce più niente", le parole di Giorgio Furlani, ad del Milan dopo la sconfitta con eliminazione dei rossoneri contro l'Atalanta in Coppa Italia.

"Il rigore non c'era, peccato perché tenevamo a fare bene in Coppa Italia - ha commentato l'allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di SportMediaset -. Potevamo comunque reagire meglio allo svantaggio, con più lucidità anche se capisco la frustrazione per essere andati sotto dopo una buona prestazione. Non siamo riusciti a riprendere una partita che è stata difficile ma equilibrata, giocata bene nel primo tempo e meno nella ripresa".

Poi in conferenza stampa. "Io dal campo non avrei mai fischiato rigore su Jimenez, perché ho avuto la sensazione che Miranchuk si fosse buttato. Per me non è rigore e faccio fatica a capire come mai sia stato confermato. Non ho visto il mani finale, ma anche qui faccio fatica a capire come non andare almeno a rivederlo".

Rafael Leao sui social ha postato la foto dell'intervento di Jimenez su Miranchuk giudicato da rigore dall'arbitro Di Bello commentando con "Incredibile".

L'attaccante portoghese del Milan ha anche messo un commento senza parole (dei punti di sospensione) sull'immagine del fallo di mano nel finale nell'area dell'Atalanta non sanzionato dall'arbitro.

"Cominciamo con l'episodio al 35': sulla torre di De Ketelaere, De Roon si scontra con Gabbia ma c'è una spinta evidente di Reijnders, c'è poco da discutere - spiega l'ex arbitro Graziano Cesari negli studi di Sport Mediaset - De Roon è in vantaggio di posizione e aspetta che il pallone arrivi nella sua zona. E il VAR? Domanda legittima, è l'argomento di discussione delle ultime settimane: il VAR doveva intervenire, almeno per chiedersi perché c'è stato quello scontro. Gasperini ha protestato tanto e aveva ragione".

Il rigore concesso all'Atalanta: "Miranchuk punta Jimenez, Di Bello concede il rigore e non vuole sentire ragioni, mentre il VAR non interviene. Jimenez tocca il pallone sicuramente ma dobbiamo capire anche se tocca anche l'avversario: appoggia il piede per terra, mentre Miranchuk trascina il piede e va addosso allo spagnolo. Il VAR non deve entrare in competizione con l'arbitro: l'immagine è chiara, le gambe non si toccano mai, non è rigore".

Rigore chiesto dal Milan all'ultimo secondo: "Colpo di testa di Simic, il Milan protesta per un fallo di mano. Il braccio sinistro di Holm si allarga in elevazione".