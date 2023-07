Milan-Bmw rinnovo della partnership nel segno di innovazione e sostenibilità

AC Milan e BMW rinnovano la loro partnership

AC Milan e BMW annunciano il rinnovo della partnership siglata nel 2021, con la filiale italiana del BMW Group che si conferma Premium Partner e Automotive Partner dei rossoneri. I due marchi, eccellenze globali nei rispettivi ambiti di riferimento, sono accomunati da valori quali la passione, lo stile, il gusto per la sfida, la ricerca della migliore performance e del limite. Ma anche dalla convinzione che la sostenibilità sia un asset strategico fondamentale, sia dal punto di vista del business che nel rapporto con l’ambiente e la società, con un'attenzione particolare alle nuove generazioni.

La partnership si pone anche l’obiettivo di intraprendere un percorso evolutivo che tenda alla promozione della mobilità sostenibile, sia internamente che esternamente al Club, in modo da favorire una maggior consapevolezza su temi fondamentali come la riduzione dell’impatto ambientale e l’importanza di un approccio circolare al business.

Con il progetto BMW SpecialMente, nato nel 2014, ma che comprende iniziative avviate fin dal 2003, BMW Italia è inoltre impegnata da anni per creare valore per la società e sostenere progetti che favoriscano l’inclusione, l’intercultura e la sostenibilità sia ambientale che sociale. Un impegno condiviso anche da AC Milan, che da sempre lavora per condividere i valori positivi dello sport attraverso le azioni concrete sintetizzate all’interno del suo Manifesto RespAct e le progettualità di Fondazione Milan, public charity rossonera che ha recentemente festeggiato i suoi 20 anni di attività.

Questi due mondi si sono incontrati per la prima volta nel progetto BMW in Tour, nato da un’idea dell’Associazione Concessionari Italiani BMW (A.C.I.B.) e presentato a Casa Milan nel mese di aprile. Un progetto in 11 tappe, nelle quali atleti con disabilità, dipendenti e volontari si sono incontrati in avvincenti partite di calcio. La finale, che vedrà affrontarsi la Squadra Ufficiale Concessionari BMW e la Prima Squadra Ufficiale Serie A di Insuperabili, si terrà a settembre proprio in casa rossonera, presso il Centro Sportivo PUMA House of Football.

Milan-Bmw partnership, Paolo Scaroni: all’insegna della passione, dell’innovazione, dello stile e della sostenibilità

Negli anni a venire, AC Milan e BMW continueranno a lavorare insieme per la creazione di una serie di eventi e iniziative congiunte, con lo scopo di connettere ed entusiasmare gli appassionati di sport, motori, innovazione, sostenibilità e lifestyle.

Il Presidente di AC Milan, Paolo Scaroni, ha dichiarato: “Siamo felici di poter continuare il nostro percorso insieme a un partner importante come BMW, con cui condividiamo una visione, un insieme di valori e un approccio pionieristico orientato al futuro, che negli anni è stato motore di innovazione per i rispettivi settori. Siamo inoltre orgogliosi di poter lavorare con un partner che rispecchia la nostra attenzione verso i temi sociali, centrali nel nostro modo di fare impresa, permettendoci così di arricchire ulteriormente un rapporto che nelle ultime due stagioni ha già dato vita a tante iniziative e opportunità. Siamo orgogliosi di poter continuare a camminare al fianco di BMW all’insegna della passione, dell’innovazione, dello stile e della sostenibilità”.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia S.p.A ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi della partnership con AC Milan e questo rinnovo rappresenta la naturale conseguenza dello straordinario lavoro che abbiamo fatto insieme nelle ultime due stagioni. Dalla prima consegna delle vetture ai giocatori alla creazione di una livrea speciale per la BMW i4 in occasione della presentazione della quarta maglia del team, fino al lancio della nuova BMW XM fatto in anteprima nazionale a Milanello con tutta la squadra e, ovviamente, il diciannovesimo scudetto. Ma non posso dimenticare neppure i meeting con il nostro board di BMW AG, il progetto di inclusione sociale con i nostri dealer e la Onlus Insuperabili e l’incredibile serata con tutti i partner di AC Milan, fatta nella nostra House of BMW di via Monte Napoleone, con le 7 Champions League esposte in esclusiva!”

“Non ci unisce soltanto la passione per la competizione e la ricerca continua del miglioramento – ha poi proseguito Di Silvestre – ma anche il tema della sostenibilità a 360°: quella del business, quella ambientale, quella sociale. Siamo impegnati entrambi a fare la nostra parte. E continueremo a farlo insieme per le prossime due stagioni”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha aggiunto: “Come il nostro Club, che connette ed emoziona oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo, BMW è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale, capace di andare ben oltre il settore dell’automotive. È attraverso partnership come questa che possiamo aspirare a valorizzare ulteriormente i nostri brand a livello internazionale, beneficiando dei punti di forza, delle conoscenze e delle competenze l’uno dell’altro”.