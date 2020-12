Milan campione d'Italia nel... 2020 con 79 punti. Classifica dell'anno solare

Milan da urlo: campione d'Italia nel... 2020 con 79 punti. Classifica dell'anno solare

La vittoria per 3-2 contro la Lazio regala al Milan un Natale in testa alla classifica (il gol di Theo Hernandez nel finale sventa il sorpasso dell'Inter di Conte) e chiude un 2020 fantastico per i rossoneri. Dodici mesi fa di questi tempi il Diavolo si leccava le ferite dopo la sconfitta per 5-0 sul campo dell'Atalanta. L'arrivo di Ibrahimovic e Kjaer a gennaio fu la prima svolta. Con il loro arrivo, la squadra è pian piano cresciuta. I giovani di talento presi della dirigenza sono esplosi in un crescendo entusiasmante. Il Milan è stata la squadra che ha realizzato più punti nell'anno solare. Certo, non è uno scudetto, ma la dimostrazione concreta di un gruppo solido, forte ed entuasiasta. Che si prepara alla grande sfida del 2021: l'obiettivo di inizio stagione era il quarto posto con il ritorno in Champions League. Ma a questo punto chissà che...

79 [35] Milan

73 [35] Inter

69 [34] Atalanta

68 [35] Juventus

63 [35] Napoli

63 [36] Lazio

62 [35] Roma

58 [35] Sassuolo

50 [36] H. Verona

46 [35] Fiorentina

44 [35] Sampdoria

42 [34] Udinese

40 [35] Bologna

38 [35] Genoa

36 [35] Parma

30 [35] Cagliari

27 [35] Torino

20 [21] Lecce

18 [14] Benevento

11 [14] Spezia

11 [21] Brescia

09 [14] Crotone

08 [21] SPAL

MILAN, PIOLI, 'FUOCO CHE ABBIAMO DENTRO FA LA DIFFERENZA'

''Li ho chiamati per gli auguri di buon Natale. Quando vinci una partita così complicata e importante è giusto che stiamo insieme. Era l'ultima partita, dovevamo fare un grande sforzo e ci siamo riusciti. Sono orgoglioso della mia squadra, stanno facendo qualcosa di importante''. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli a DAZN al termine di Milan-Lazio.

(Lapresse)



''Innanzitutto il merito maggiore di questi risultati in quest'anno sia del club. Ci mette in condizione di lavorare nel miglior modo possibile. La società ci fa stare tranquilli, l'area tecnica mi ha messo a disposizione ragazzi forti e giovani che crescono partita dopo partita. Non siamo ovviamente ancora perfetti, oggi abbiamo perso un po' di lucidità e ci sta. Ma non per quello devi andare in difficoltà. Mi auguro di avere presto tutta la rosa a disposizione, con gli infortuni sono venute a mancare le rotazioni. I ragazzi danno l'anima, sentiamo molto anche il rapporto con i tifosi che ci stanno dando tanto'', ha aggiunto Pioli. "Il mercato? C'è l'area tecnica che è molto competente. Se ci saranno occasioni si migliorerà l'organico. Ma sono contento perché so che manterremo questa passione, poi con dei ragazzi così giovani si può sicuramente migliorare. È la passione che sta facendo la differenza, ci mettiamo tutto. Quando arrivano questi bei risultati, non abbiamo ancora vinto niente, ma volevamo chiudere bene e abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati finora e siamo addirittura primi in classifica. Il fuoco che abbiamo dentro sta facendo la differenza e dobbiamo tenerlo acceso'', ha concluso il tecnico rossonero.