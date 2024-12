Milan disastro, 0-0 col Genoa nel giorno dei 125 anni. Tifosi contestano. "Avete rotto il..." "Noi non siamo americani"

Milan-Genoa, Fonseca: "Fatta una buona partita, ci è mancato solo il gol"

"Abbiamo fatto una buona partita - le parole di Paulo Fonseca al termine della sfida tra Milan e Genoa -, abbiamo creato tanto e i giocatori hanno giocato come una squadra che aveva voglia di vincere. Ci è mancato solo il gol e ci è mancata anche un po' di qualità nell'ultima scelta. Ma abbiamo giocato con una buona aggressività e recuperato tanti palloni alti e fatto 22 tiri: dovevamo solamente segnare". "Mancanza di convinzione e poca cattiveria? Oggi direi di no - continua l'allenatore rossonero -, la squadra ha voluto vincere la partita, siamo stati aggressivi senza palla e siamo arrivati tante volte vicino all'area del Genoa. Non credo sia una questione di fiducia ma di qualità delle ultime scelte. Cattiveria la squadra ne ha avuta".

Sulla contestazione dei tifosi rossoneri: "E' normale che accada, volevamo vincere per i nostri tifosi ma io sento che loro sono sempre stati con la squadra e oggi tutti noi possiamo riconoscere che la squadra ha dato tutto per vincere. Sono insoddisfatto del risultato come i tifosi, ma oggi solo questo".

Milan-Genoa 0-0, altro mezzo passo falso nel giorno dei 125 anni di storia. Zona Champions lontana, l'Atalanta è un miraggio

Il Milan, nel giorno dei festeggiamenti per i suoi 125 anni di storia, con tutti i grandi rossoneri in tribuna, attacca a oltranza ma non riesce ad andare oltre lo 0-0 a San Siro contro il Genoa, con i fischi finali del pubblico. I rossoneri dopo il ko con l'Atalanta non riescono a tornare alla vittoria e con un solo punto si portano a 23 punti in Serie A e perdono ulteriore terreno dalla zona Champions, dove in terza posizione a 31 punti ci sono Inter e Lazio (che giocheranno domani) e la Fiorentina. Gara gagliarda di difesa per la squadra di Vieira che sale così a 16 punti agganciando Roma e Lecce.

Milan-Genoa 0-0, la cronaca della notte amara rossonera

Fonseca per la sfida conferma le dichiarazioni della vigilia e lancia dal 1' Jimenez a sinistra al posto di Theo Hernandez e il giovane Liberali sulla trequarti al posto dell'infortunato Pulisic. In attacco gioca Abraham punta centrale, con Morata in panchina ma non al meglio, con il supporto di Leao e Chukwueze sugli esterni. Due cambi per Vieira rispetto allo 0-0 interno con il Torino: non ci sono Sabelli e Matturro mentre trovano posto dal 1' Vogliacco e Vasquez, entrambi in difesa. Tutto il resto è confermato con Miretti e Zanoli a inventare per Pinamonti.

Primo tempo quasi totalmente di marca rossonera con diverse situazioni pericolose dalle parti di Leali (poi premiato come MVP della serata), mentre il Genoa non si è praticamente mai visto dalle parti di Maignan. Al 9' Emerson Royal trova l'angolino alla sinistra di Leali dalla distanza ma il portiere rossoblu è reattivo e devia in corner. Ancora Milan al 13' con Reijnders che apre per Abraham che incrocia troppo con il destro da dentro l'area e manda la sfera ampiamente a lato. Il Geno fatica e il Milan continua ad attaccare: al 23' Chukwueze tocca corto per Reijnders che calcia violento verso la porta, una deviazione alza la palla di soffio sopra la porta di Leali. Un minuto dopo Jimenez serve Chukwueze che si coordina con il sinistro in corsa ma calcia altissimo da ottima posizione. Al 34' ancora Leali protagonista: il portiere del Genoa toglie il pallone dalla propria porta con un bel riflesso. Al 41' si fa vedere il Genoa con Miretti che va giù in area rossonera dopo una leggera spinta di Liberali. Proteste rossoblu ma Guida non fischia nulla e non c'è nessun intervento dalla sala Var.

La ripresa ricomincia sempre con il Milan in avanti. Al 46' Chuwkueze va al cross per Emerson Royal che la spizza sul secondo palo costringendo Leali a un mezzo miracolo. Al 53' la squadra di Vieira si rende pericolosa con una doppia respinta della difesa rossonera, poi Badelj finisce in fuorigioco. Fonseca prova la carta Morata e Camarda lo spagnolo sfiora il gol al 76': ripartenza del Milan dopo una palla persa da Miretti, Reijnders apre per Morata a destra, lo spagnolo rientra sul sinistro ma non trova la porta.

Al 79' ancora Morata protagonista: servizio di Reijnders in area per Morata, conclusione immediata e violenta dello spagnolo che colpisce la traversa. Nel finale all'87' ancora Morata pericoloso ma non trova la porta. All'88' brivido per i tifosi rossoneri con Thiaw che tocca male all'indietro per Maignan, costretto a una rapida rincorsa per togliere la palla dalla propria porta.

Il Milan ci prova fino alla fine ma senza fortuna e deve lasciare il campo sotto i fischi di San Siro.

Milan: Curva Sud, fischi per Ibra e Furlani e durissimo striscione

Durante la celebrazione dei 125 anni rossoneri, la Curva Sud ha esposto uno striscione durissimo ("Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di un Milan che non esiste più!") e ha fischiato due volte Zlatan Ibrahimovic prima e Giorgio Furlani poi, inquadrati per pochi secondi sul maxi schermo di San Siro. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa la contestazione è ricominciata a fine gara, con cori contro la squadra ("Avete rotto il...") e contro la proprietà ("Noi non siamo americani").

La Curva ha mostrato un altro striscione all'esterno dello stadio di San Siro: "SOCIETA' MILAN: vi abbiamo aspettato e sostenuto a oltranza, della vostra mediocrità ne abbiamo abbastanza". E ancora: "Dirigenti incapaci, società senza ambizione. Non siete all'altezza della nostra storia!".