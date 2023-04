Milan in semifinale: magia di Leao. Giroud: "Possiamo vincere la Champions"

Milan, Giroud: "Sì, possiamo vincere la Champions"

"Per me è stata una serata speciale. Ero frustrato per aver sbagliato un rigore dopo tanto tempo, ma sono rimasto concentrato sulla partita senza mai mollare. Sapevo che avrei avuto un'altra occasione, Rafa ha fatto tutto e io mi sono fatto trovare pronto. E' stato fantastico anche per i tifosi. Leao mi voleva lucidare gli scarpini, oggi ha fatto una grande partita come tutta la squadra; abbiamo dimostrato un grande spirito di gruppo. Ora possiamo sognare", le parole di Olivier Giroud dopo l'1-1 che ha qualificato il Milan in semifinale di Champions League ai danni del Napoli. "Sì, possiamo vincere la Champions. Ora ci sono squadre fortissime, ma noi siamo tanta roba. Adesso festeggeremo tutti insieme nello spogliatoio, poi servirà solo serenità e calma. Il derby con l'Inter? Perché no... sarebbe una bella semifinale, ma penso che il Benfica può ancora dire un'ultima parola".

Milan in semfinale di Champions, Pioli: "Ci davano tutti sfavoriti..."

"Siamo partiti da Rio Ave... Ci davano tutti sfavoriti, ma alleno un gruppo con un cuore grande. Qualificazione voluta e meritata, complimenti ai miei ragazzi". Ora potrebbe esserci il derby contro l'Inter: "Probabile che sarà così perché hanno un grande vantaggio dopo la gara d'andata, saranno altri due scontri difficilissimi e stimolanti. Normale che sia così perché saranno due semifinali di Champions League", le parole di Stefano Pioli dopo l'1-1 di Napoli che vale la semifinale di Champions League per il suo Milan. "Avere l'1-0 dell'andata ci ha aiutato in un senso e frenato nell'altro. Non volevamo concedere profondità a Osimhen, nel secondo tempo dovevamo palleggiare meglio, ma tanti nostri giocatori non avevano mai giocato una partita così importante. Si sono sacrificati tutti. Grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto, siamo orgogliosi", spiega ai microfoni di Sport Mediaset. Complimenti a Krunic: "Grande partita di Rade, è importantissimo per noi perché ha letture che altri non hanno".

Milan in semifinale di Champions League dopo 16 anni: Giroud segna su assist di Leao e il Napoli è fuori

Il gol in pieno recupero di Osimhen non basta al Napoli, che non va oltre un 1-1 con il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, permettendo ai rossoneri di strappare il pass per le semifinali (non accadeva dal 2007 anno della vittoria in finale contro il Liverpool ad Atene, la settima e ultima Coppa rossonera) al termine di un match ricco di episodi. Un rigore fallito per parte da Giroud e Kvaratskhelia (parate di Meret e Maignan), un altro non concesso in precedenza ai partenopei e i gol proprio di Giroud ed Osimhen. È il delirio per la squadra di Pioli che espugna ancora il Maradona, batte per la terza volta in 16 giorni gli uomini di Spalletti ed ora attende la vincente di Inter-Benfica (2-0 per i nerazzurri all’andata).

Napoli-Milan 1-1: Giroud e Osimenh. Meret e Maignan para-rigori La cronaca

Le primissime battute di gara sono quasi tutte di marca partenopea: i padroni di casa spingono sin dall’inizio alla ricerca del gol che possa riequilibrare immediatamente la doppia sfida, ma la retroguardia rossonera si dimostra attenta concedendo pochissimi spazi. Al 21’ arriva il primo grande episodio del match, ma a favore degli ospiti: Leao viene steso in area da Mario Rui, l’arbitro fischia un rigore ineccepibile, Giroud però lo sbaglia facendosi ipnotizzare da un super Meret, provvidenziale con i piedi sempre sul francese giusto qualche manciata di minuti più tardi. Un altro episodio della sfida capita al 36’ in area milanista, quando Leao sembra anticipare nettamente Lozano in scivolata, ma le immagini evidenziano come il primo tocco del portoghese sia sul piede del messicano e non sul pallone (il Var entra in azione ma non richiama l’arbitro). Al 43’ così arriva il gol del vantaggio del Milan, che passa avanti proprio grazie a Giroud, bravo a rifarsi dell’errore precedente mettendo dentro a porta vuota un assist al bacio di Leao, protagonista di una cavalcata sontuosa con slalom tra tre difensori. Ad inizio ripresa servirebbe subito una scossa al Napoli e Kvaratskhelia prova a salire in cattedra, andando due volte alla conclusione nel giro di pochi minuti dopo due ottime giocate, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Il Milan si preoccupa più di difendere il vantaggio piuttosto che di cercare il gol della sicurezza, così gli azzurri continuano a premere e all’80 trovano il possibile episodio per riaprire il discorso: mano di Tomori in area su cross di Di Lorenzo, altro rigore ma anche Kvaratskhelia si lascia ipnotizzare da Maignan. In pieno recupero il Napoli trova comunque il gol dell’1-1 con Osimhen, ma non basta per provare il miracolo.

Napoli-Milan tabellino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (29' st Ostigard), Juan Jesus, Mario Rui (34' Olivera); Ndombele (18' st Elmas), Lobotka, Zielinski (29' st Raspadori); Politano (34' Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Idasiak, Gollini, Bereszynski, Gaetano. All.: Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz (14' st Messias), Bennacer, Leao (39' st Saelemaekers); Giroud (23' st Origi). A disp.: Mirante, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Florenzi, Thiaw, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 43' Leao (M), 48' st Osimhen (N)

Ammoniti: Theo Hernandez (M), Maignan (M), Di Lorenzo (N)