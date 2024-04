Milan-Inter 0-1: Lautaro gol del Toro in quota derby. Scudetto da 50 milioni

Milan-Inter, derby e scudetto sul campo di San Siro

Milan-Inter segna l'ora dello scudetto. I nerazzurri scendono in campo per mettere il punto esclamativo nella stagione 2023/2024 e prendere l'ideale testimone dal Napoli di Luciano Spalletti: battere il Diavolo, conquistare il sesto derby consecutivo e con esso anche la seconda stella. Rafael Leao e compagni, reduci dalla cocente eliminazione in Europa League contro la Roma, cercano di rendere meno amara la stagione provando a vincere almeno una stracittadina, dopo cinque ko consecutivi, o quantomeno evitando di uscire nuovamente sconfitti contro l'armata di Simone Inzaghi. Come finirà? Vediamo cosa dicono i bookmakers.

Milan-Inter 0-1: Lautaro Martinez gol del Toro in quota derby-scudetto. Il parere dei bookmakers

Il Milan sembra condannato a un derby da incubo secondo le quote dei broker. Da Snai a William Hill, passando per Sisal sono tutti d'accordo: l'Inter vincitrice del derby è pagata tra 2,05 e 2,10. Tradotto? Punti un euro e ne vinci poco più di due.

La speranza rossonera di evitare l'umiliazione di vedere Lautaro Martinez e la squadra nerazzurra festeggiare lo scudetto al termine del derby? Viene giudicata 'meno probabile'. Pareggio o vittoria del Milan sono attorno a 3,40/3,75 per i tre bookmakers. E anche qui per capirci: un euro sul Milan che non perde ne frutterebbe tra i 3,40 e i 3,75.

Seguendo l'ottica dei broker sulla vittoria dell'Inter, il risultato più probabile secondo la Snai è l'1-0 (a 9 contro 1) appena davanti al 2-1 (a 9,25). Il marcatore più gettonato? Lautaro Martinez (il Toro primo marcato è pagato a 4,75) davanti a Marcus Thuram (a 6,00 contro 1) e Marko Arnautovic (a 7). Ma attenti ad Hakan Calhanoglu: il gol dell'ex viene pagato poco più di nove volte la puntata iniziale (9,25).

In ottica mancata vittoria dell'Inter (e dunque scudetto rimandato), il 2-0 a favore del Milan è a 12 contro 1, mentre la vittoria per 1-0 e quella per 2-1 a 13. Il pareggio 1-1 a 6,50 e lo 0-0 a 11.

Inter, lo scudetto vale 50 milioni

Quanto vale lo scudetto dell'Inter? Fatti due conti, più o meno 50 milioni. La Lega serie A dà 23,4 milioni di euro per la squadra campione d'Italia: soldi derivanti dai diritti tv garantiti al club che conquista il primo posto in campionato. Poi altri 10 mln sono dalla quota che la Uefa per chi conquista la serie A. Altri 5 milioni secondo Qui Finanza, si possono stimare dal fronte marketing, possibili guadagni con le maglie speciali e le maglie “ricordo” che l’Inter ha già ideato. "Un altro guadagno da considerare, quindi, è proprio quello che arriverà dalle sponsorizzazioni, con una stima di circa 12 milioni di euro", tra Nike, Paramount+, eBay, U-Power, LeoVegas, eFootball e Konami e Suning. Va ricordato che il club nerazzurro darà un premio scudetto ai giocatori da 3 milioni di euro, divisi tra i calciatori presenti in rosa in percentuali precedentemente stabilite.