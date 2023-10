Milan-Juventus incredibile: Pioli senza portieri, out Maignan e Sportiello

Sportiello e Maignan: Milan senza portieri con la Juventus

Milan in piena emergenza portieri per il match di domenica sera contro la Juventus a San Siro: Marco Sportiello ha un problema muscolare e non sarà disponibile. Una notizia bruttissima per Stefano Pioli che già doveva fare a meno di Mike Maignan (squalificato dopo l'espulsione nei minuti finali del match contro il Genoa, con Giroud che - essendo finiti i cambi - dovette andare in porta e fu pure autore di un miracolo).

Milan-Juventus, Mirante in porta vista l'assenza di Sportiello e Maignan

A questo punto tra i pali andrà Antonio Mirante. Il 40enne portiere non gioca 90' da aprile 2021, quando ancora vestiva la maglia della Roma, e in rossonero ha una sola presenza: un minuto all'ultima giornata del campionato 2022/23 contro il Verona. In panchina per Milan-Juventus si siederà Lapo Nava, classe 2004 (già convocato di Pioli per i match giocati dal Milan contro Verona e Cagliari ma in quel caso era il terzo portiere).

Sportiello, l'infortunio al polpaccio per il portiere del Milan

Marco Sportiello ha una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Il portiere del MIlan - arrivato in estate a parametro zero dopo l'addio all'Atalanta - starà fermo un periodo di dieci giorni di riposo, poi verrà valutata l’evoluzione dell'infortunio con una nuova risonanza magnetica. La previsione è di uno stop di qualche settimana.