Giroud portiere? Milan vende la sua maglia. "L'ha parata Giroud". Sold out!

Giroud portiere e il Milan mette in vendita la sua maglia

Da "Si è girato Giroud" a "L'ha parata Giroud" è un attimo. I due gol dell'attaccante francese nel derby Inter-Milan 1-2 (5 febbraio 2022) che ribaltarono non una partita, ma lo scudetto sono un ricordo bellissimo nei cuori rossoneri.

Però anche l'uscita bassa da cuor di leone di Olivier in versione portiere (Maignan espulso pochi istanti prima) che salva il risultato a Marassi e regala una vittoria preziosissima in casa del Genoa (0-1 gol di Pulisic) fa impazzire di gioia gli appassassionati milanisti. "Ho vissuto un'emozione speciale quando fatto la parata, quasi come un gol", le parole di Giroud a fine partita.

"L'ha parata Giroud", maglia da portiere in vendita: quanto costa e dove comprarla

E il Milan con un'intuzione di marketing da scudetto ha messo in vendita la maglia dal portiere del suo campione lanciando proprio la campagna 'L'ha parata Giroud'.

Il costo? "Prima maglia adulto: 95 euro online e negli store ufficiali del Milan". C'è un piccolo problema: via web è andata subito sold out (mentre è acquistabile negli store in giro per l'Italia).