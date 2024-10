Milan ko disastro con la Fiorentina: caos rigoristi, Fonseca "incazzato" e Pulisic non capisce la sostituzione ("Why?")

Milan ko disastro con la Fiorentina: Adli e Gudmundsson puniscono i rossoneri. Non basta Pulisic

Il Milan perde 2-1 sul campo della Fiorentina (segna l'ex Adli al 35° e chiude Gudmundsson al 73° dopo il pari di Pulisic al 60°) in una domenica sera nera e molto amara. Una sconfitta che fa male alla vigilia della sosta di serie A con i rossoneri che ora si trovano a 5 punti dal Napoli capolista e vedono nuovamente scappare l'Inter dopo averla agganciata nel derby (nerazzurri a +3), oltre ad essere dietro anche al terzetto Juventus-Lazio-Udinese (+2).

Milan ko contro la Fiorentina e caos rigoristi. Fonseca: "Incazzato, il tiratore è Pulisic"

Il Diavolo sbaglia due rigori (uno anche i viola con Maignan che ipnotizza Kean): Theo Hernandez prima e uno Abraham poi (super De Gea che salva la Fiorentina). “Il rigorista è Pulisic, non so perché i giocatori hanno cambiato idea. Gli ho parlato e ho detto che non deve succedere più”, dice Paulo Fonseca nel dopo partita a Milan Tv. Che rincara la dose in conferenza stampa: "Non deve succedere mai più, l'ho detto ai giocatori. Sono incazzato, il tiratore è Christian (Pulisic, ndr)". Al tecnico rossonero in generale non è piaciuta la direzione di gara: "Non mi piace parlare dell'arbitraggio, ma questo non è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare rigore. Basta un semplice tocco, l'abbiamo visto anche in questo fine settimana. E poi diventiamo tutti nervosi e diventa un problema, questo è calcio non il circo. E non parlo solo del rigore dato contro, ma anche quelli dati a noi... Quanti rigori vediamo in Serie A?".





Milan, Pulisic non comprende la sostituzione. Fonseca spiega il cambio di Capitan America e Leao

Nei minuti finali, dopo aver tolto Rafael Leao (al 73° pochi istanti prima del gol di Gudmundssonn), Fonseca leva Pulisic - tra i migliori, al suo posto Chukwueze - anziché Morata o Abraham (entrambi sotto tono). Capitan America mentre esce, inquadrato dalle telecamere di Dazn, stringe la mano a tutti, ma si chiede: "Why?", "Perché?".

"Il cambio di Leao è stato una scelta mia. Volevo più profondità con Okafor in quel momento", le parole di Fonseca a DAZN. Sulla sostituzione di Pulisic: "Avevo paura perché ha avuto un problema al flessore in settimana e l'abbiamo gestito, penso che Chukwueze è entrato bene e ha creato occasioni".

Fioretnina-Milan, Adli gol: "Per me partita particolare. Non ho esultato per rispetto e per i fratelli che ho lì"

“Per me era una partita particolare. Ho dato tanto amore a questo club, volevo fare bene come sempre, era speciale. Sono contento per la squadra, stasera meritiamo i tre punti”, le parole di Yacine Adli al termine di Fiorentina-Milan. Il francese ha sbloccato il risultato con un bel gol, ma non ha esultato: “È il rispetto che ho per loro, per come mi hanno trattato in questi due anni, per i fratelli che ho la, per i tifosi che mi hanno sempre voluto bene. Ma sono felice di aver segnato.”