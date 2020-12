Milan, la fuga continua. E i bookmakers credono nello scudetto

Il Milan vince anche a Marassi contro la Sampdoria: un 2-1 pesante (rigore di Kessie e gol di Castillejo poi nel finale ha accorciato Ekdal) malgrado assenze pesantissime per la squadra di Stefano Pioli. Rossoneri ancora senza Zlatan Ibrahimovic (che si è allenato a Milanello sotto la neve e la speranza di tutti è di rivederlo disponibile domenica contro il Parma o il mercoledì successo sul campo del Genoa) e privi pure di Bennacer, Kjaer e Rafael Leao. In pratica il Milan era privo di mezzo attacco (con Rebic costretto ancora a giocare prima punta) e tutto l'asse centrale della squadra. Eppure il Diavolo ha giocato con una maturità e una consapevolezza incredibile per una squadra piena di talenti sì, ma giovanissimi: la formazione titolare rossonera scesa in campo a Genova aveva un'età media di 23 anni.

Il Milan dopo dieci giornate resta primo in serie A con 26 punti conquistati (su 30 disponibili), davanti a Inter (21) e la coppia composta da Juventus e Napoli (a 20, resta da capire come finirà il ricorso del club di De Laurentiis sulla partita con i bianconeri, costato il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione). Poi il Sassuolo (19) e Roma (18).

Ma questo Milan vale o no lo scudetto? A inizio stagione ci avrebbero scommesso in pochi. Ora lo fanno... i bookmakers. La quota di Ibrahimovic e compagni è scesa tantissimo e ormai è quasi allineata a quella delle due favorite. Secondo i broker inglesi di William Hill infatti Juventus e Inter sono pagate 3 contro 1, mentre la squadra di Pioli è a 4, davanti al Napoli di Gattuso che viene quotato a 6. Più lontane Roma e Atalanta (a 17), con Lazio (34) e Sassuolo (101) staccatissime.

Intanto il Milan può sorridere per l’ottava vittoria su dieci giornate: 26 punti sono la loro miglior partenza nella loro storia, nell’era dei tre punti, mentre contando anche le precedenti edizioni solo nel 1954/55 avevano fatto meglio, con 9 successi su 10 partite.

"Le squadre forti stanno arrivando, sono lì. Noi stiamo facendo un percorso eccezionale. L'Inter, la Juve e il Napoli sono le squadre più attrezzate. Inter e Juventus non possono non essere considerate le favorite, così come il Napoli. Non dobbiamo pensare a questo, continuare a lavorare così e continuare a crescere", ha detto Stefano Pioli al termine della vittoria contro la Sampdoria. "Oggi avevamo in campo una squadra giovanissima, i giocatori continuano a sorprendermi per la maturità. Cerchiamo di vivere bene questo momento, è inutile pensare troppo al passato o al futuro, dobbiamo provare ad insistere sulle situazioni che possono darci dei vantaggi"