Milan, Maldini pronto all'addio: se ne andrà a fine stagione senza offerte

All'indomani della convincente vittoria di San Siro contro la Juventus, in casa Milan arrivano conferme sul possibile addio di Paolo Maldini a fine stagione. Via all'ennesima rivoluzione che porterà lontano da Milano anche Stefano Pioli, nonostante la quadra nel gioco trovata con la sua squadra. Prestazioni convincenti che hanno permesso le vittorie contro le prime due del campionato: Juve e Lazio. Come ha lasciato intendere il direttore sportivo prima della gara con la Juve: "Non so se ci sarà spazio per me in futuro, ora voglio arrivare bene alla fine della stagione, poi decideremo. E il mio legame con questo club non è in discussione", ha commentato l'ex difensore.

Rangnick complica le cose

Gli è stato offerto un ruolo alla Nedved, ma se l'ex centrocampista bianconero può vantare un’amicizia con Andrea Agnelli, Maldini ha capito che si è chiusa un’epoca dopo il licenziamento di Boban. L'arrivo di Ralf Rangnick, infine, ha complicato le cose ancora di più, e l'attuale direttore sportivo del Milan non vuole sentirsi isolato dal progetto dell'anno che verrà. Anche se Elliott si è reso disponibile a onorare il contratto in scadenza fino al 2022, le strade tra Paolo e il Milan, a fine stagione, si separeranno definitivamente.