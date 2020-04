Ascolti tv, Maria De Filippi batte di nuovo Alberto Angela. I dati Auditel

Tu sì que vales in replica su Canale 5 vince gli ascolti tv di mercoledì 22 aprile 2020 con oltre 3,8 milioni di spettatori e il 17,62% in crescita sulla scorsa settimana quando il programma di Maria De Filippi aveva portato a Canale 5 17,28% con 3,630 milioni. Battuto anche questa settimana Meraviglie-La penisola dei tesori su Rai1 con il 12,17% e 3,284 milioni di contatti. Il programma di Alberto Angela mercoledì 15 aprile 2020 aveva fatto 12,59% e 3,484 milioni. Andiamo ad analizzare gli ascolti tv del 22 aprile.

La replica di Tu si que Vales su Canale 5 vince gli ascolti tv di mercoledì 22 aprile 2020 nel prime time. Canale 5 fa 3.830.000 spettatori con 17.6% di share e stacca Rai1 che a sua volta va con una replica: Meraviglie – La Penisola dei Tesori di Alberto Angela si ferma a 3.284.000 spettatori con il 12.2% di share. Podio per Rai2 con Quello che veramente importa che sfiora il 10% di share (9,7%) e raggiunge 2.703.000 spettatori.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? va a 2.150.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Aseguire su Italia 1 Jurassic Park III con 1.694.000 spettatori (5.9%). Il talk di approfondimento Speciale Stasera Italia consegna a Rete 4 1.067.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Mussolini Ultimo Atto fa 983.000 spettatori con uno share del 3.8%. Su TV8 L’Uomo Bicentenario guadagna il 2.1% con 560.000 spettatori mentre sul Nove RoboCop a 317.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv, Striscia la Notizia re dell'access prime time e del giorno

Ascolti dell'access prime time: Striscia la Notizia su Canale 5 con 5.802.000 spettatori e uno share del 19.6% è il programma più visto della fascia e del giorno. Staccati i Soliti Ignoti – Il Ritorno che portano Rai1 a 5.187.000 spettatori con il 17.5%. Tra i programmi di approfondimento su La7 Otto e Mezzo fa 2.201.000 spettatori (7.5%). Stasera Italia stabile su Rete 4: prima parte con 1.418.000 individui all’ascolto (4.9%) e seconda parte a 1.277.000 (4.3%). Su Rai2 Tg2 Post fa il 4.5% con 1.339.000 spettatori. Su Italia1 CSI registra 1.444.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Non ho l’Età convince 1.184.000 spettatori al 4.1% e Un Posto al Sole 959.000 (3.2%). Su TV8 Guess my Age convince 802.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco raccoglie 438.000 spettatori con l’1.5%.