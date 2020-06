Calciomercato Milan: preso Kalulu a parametro zero dal Lione

Il Milan chiude il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione: preso il giovane francese Pierre Kalulu, terzino destro del 2000 del Lione. Il nome del 20enne talento francese e' stato segnalato dallo scout Moncada e la trattativa e' stata portata avanti in queste settimane dalla coppia Maldini-Massara.

Per il giocatore pronto un contatto di cinque anni e il suo arrivo a Milano per le visite è previsto lunedì 15 per la firma e le visite mediche. Kalulu non ha mai debuttato con la prima squadra dell'OL, aveva il contratto in scadenza a giugno, ma ha disputato 16 partite in Youth League da titolare con la fascia da capitano. Il Milan ha battuto la concorrenza del Valencia e pagherà al Lione l’indennizzo di 480mila euro per la formazione nel settore giovanile.