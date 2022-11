Cremonese-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Cremonese-Milan: Sky? Dazn? Le info, dove vedere il match di serie A

Cremonese-Milan va di scena allo stadio Zini di Cremona martedì 8 novembre 2022 alle 20,45 (arbitro Antonio Rapuano). Diavolo reduce dal 2-1 di San Siro contro Spezia 2-1 con gol fantastico di Giroud all'89° (Bennacer-Tonali top, mentre Origi... leggi le pagelle dei rossoneri), e a caccia di un Napoli in fuga (+6). Giroud e Theo Hernandez squalificati dal Giudice Sportivo, Stefano Pioli dovrebbe concedere un turno di riposo a Rafael Leao (almeno in partenza). Cremonese-Milan, dove vederla: tv e streaming, le info su dove seguire il match.

Cremonese-Milan dove vederla tv e streaming

Cremonese-Milan su Dazn: il match di Cremona andrà in diretta streaming e in televisione alle 20,45 per chi ha le smart tv di ultima generazione (scaricando l'app Dazn). Sky Sport non trasmetterà la partita dello Zini.

Cremonese-Milan telecronaca

Cremonese-Milan sarà raccontata in diretta tv e streaming su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.



Cremonese-Milan precedenti

L'ultimo precedente in serie A tra Cremonese e Milan è 12 maggio 1996, quando i rossoneri espugnarono lo stadio Zini con un 7-1: autorete di De Agostini, pareggio di Florijancic, poi doppietta di Paolo Di Canio, reti di Weah, Boban e Panucci e seconda autorete provocata da Giandebiaggi.

Cremonese-Milan formazioni

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli fa un po' di turnover in attacco: oltre a Giroud (squalificato) rifiata Rafael Leao: spazio alla coppia Origi-Rebic. Brahim Diaz favorito su De Katelaere dietro le punte. A centrocampo Tonali al fianco di Bennacer, mentre in difesa Kjaer sarà al fianco di Tomori. Ballo-Touré prenderà il posto di Theo Hernandez. Nella Cremonese, Alvini punta su Okereke con l'ex Meité e Zanimacchia sulla trequarti.

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Zanimacchia, Meité; Okereke.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim, Rebic; Origi.