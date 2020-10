Elisa Isoardi, amore con Todaro? "Non escludo niente a priori, ma 'se'..."

Elisa Isoardi sul rapporto Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle 2020

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? Oggi tra loro c'è amicizia. Se mai ci sarà qualcosa avverrà dopo Ballando con le Stelle 2020. “Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo – ha confidato la presentatrice e showgirl a “Chi” - è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo. Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso, e la stessa cosa vale per me come allieva".

Elisa Isoardi, amore con Todaro? "Non escludo niente a priori, ma..."

Poi "non escludo niente a priori, ma "se", sarà dopo Ballando; per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”, spiega Elisa Isoardi. Intanto Elisa Isoardi si augura che Raimondo Todaro torni presto in forma: “Spero che il medico riesca a dargli l'ok per fare le prove e per esserci, ma tutto è a discrezione dell'ospedale Gemelli. Però intanto lui è tornato a casa e sta bene”. “La pecorella smarrita è tornata”, ha detto Milly Carlucci accogliendo in studio Raimondo Todaro che ha subito un intervento di appendicite la scorsa settimana ed è tornato in pista per ballare con Elisa Isoardi. “In pista ci sarò sicuramente ma bisogna vedere cosa riuscirò a fare. Spero di poter sostenere Elisa”, ha spiegato Todaro alla Carlucci.

Elisa Isoardi single. "Io ora amo Ballando con le Stelle"

Elisa Isoardi ora è single: “L'amore manca e non manca, io ora amo Ballando e non è retorica. Poi se capita, perché no. Per ora sto sola con un cane, Zenith, che è una grande risorsa”. Spesso le viene ricordata la relazione con Matteo Salvini: “lo sono il totale della mia storia Il negazionismo non è una buona bandiera "Signore e signori io sono questa, con ciò che mi porto dietro e a testa alta”…”.