Enrico Brignano, 'Un’ora sola vi vorrei' seconda puntata su Rai2. Le anticipazioni

“Un’ora sola vi vorrei”, il one man show di Enrico Brignano, torna in prima serata su Rai2, martedì 29 settembre dopo gli ottimi ascolti tv della prima puntata (2.002.000 di spettatori e l’8.6% di share),

La sfida di proporre un format inusuale di un’ora sola di concentrata e travolgente comicità ha letteralmente conquistato il pubblico.

Al centro anche in questa puntata l’attualità - con quella passione di Brignano per la satira di costume che lo ha reso celebre -, gli eventi della settimana e soprattutto gli effetti che quegli eventi hanno su tutti noi.

ENRICO BRIGNANO, OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA DI UN'ORA SOLA VI VORREI

Una vera e propria corsa contro il tempo: sessanta minuti per fare tutto, per raccontare, divertire, per emozionare. Uno show tutto nuovo, che mescola diversi ingredienti tutti rivolti a raccontare il tempo: monologhi, tanta musica affidata ad una resident band di undici elementi, ballo, filmati e mise en scène.

In questa puntata faranno visita a Brignano, portando il loro contributo al racconto del tempo, le attrici Paola Minaccioni e Tosca D’Aquino, oltre a Flora Canto, presenza fissa del programma.

“Un’ora sola vi vorrei” è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Piero Guerrera, Luciano Federico e Manuela D’Angelo, con la collaborazione di Fosco D’Amelio, Antonio Pascale e Mario Scaletta. Prodotto da Itv Movie per Rai2. La Regia è di Cristiano D’alisera. Direttore della Fotografia è Marco Lucarelli. Scenografia di Marco Calzavara. Coreografie di Laccio (Emanuele Cristofoli). Capo Progetto Rai Valeria Destefanis. Produttore esecutivo RAI Cristina Carunchio. Produttore Esecutivo ITV MOVIE Patrizia Sartori.