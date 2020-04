Ibrahimovic, i dubbi di Zlatan sul futuro: "Ancora non so cosa voglio"

Zlatan Ibrahimovic si interroga sul suo futuro. I rumors dicono che lo svedese lascerà il Milan a fine contratto e potrebbe decidere di ritirarsi. Però al momento Ibra non conferma.

"Vediamo, non so ancora cosa voglio. Ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Chi avrebbe potuto prevedere questo", ha detto a Svenska Dagbladet. Sul ruolo di partner dell'Hammarby: “Voglio imparare qualcosa di nuovo sul calcio da una prospettiva diversa. Contribuirò dal questo lato, non sul campo di calcio”, ha detto l'attaccante del Milan in un'intervista a un'intervista a Svenska Dagbladet.

Sul momento legato al corovirus: "Dobbiamo provare a goderci la vita. Ho una famiglia di cui occuparmi, loro si sentono bene, quindi sto bene". Ibra spiega: "Ha iniziato a diffondersi anche nel mondo del calcio, di conseguenza hanno chiuso tutte le strutture sportive. E' tragico che i Campionati di calcio siano stati fermati, ma dobbiamo tutti rispettare le regole ed essere pazienti. Bisogna trovare una soluzione che faccia del bene a tutti, la salute è la cosa più importante".