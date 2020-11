Lille-Milan tv e streaming: dove vedere i rossoneri in Europa League

Lille-Milan ci siamo. I rossoneri vanno in Francia dopo il ko di San Siro (0-3 con tripletta di Yazici) contro la squadra francese (a 7 punti) nel quarto match del girone H di Europa League. Rebic e compagni hanno 6 punti avendo battuto Celtic (un punto) e Sparta Praga a quota 3), ora cercano in Francia di conquistare punti preziosi per il passaggio ai sedicesimi di finale. Assenze importanti nel Diavolo: fuori per infortunio Ibrahimovic, Rafael Leao e Saelemakers. Ecco una guida veloce per seguire Lille-Milan in tv e streaming.

Lille-Milan tv

Lille-Milan in tv in chiaro su TV8? Purtroppo per i tifosi rossoneri niente diretta free per il match di Europa League.

Lille-Milan tv Sky

Lille-Milan in tv andrà in diretta su Sky Sport Uno dalle 18,55 (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Fabio Caressa e commento Beppe Bergomi (Diretta Gol a cura di Federico Zancan).

Lille-Milan streaming

Lille-Milan in streaming in diretta su Sky Go (per gli abbonati Sky) e Now Tv (per chi volesse comprarsi il ticket della partita di Europa League).

Lille-Milan radio

Lille-Milan sarà raccontata in diretta su Radio Rai1 dalle 18,55 con la cronaca del duo Carmignani-Orlando.

LILLE-MILAN PROBABILI FORMAZIONI

LILLE (4-4-1-1): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Renato Sanches, Xeka, Bamba; Yazici; David.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.