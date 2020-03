Meteo neve: è ufficiale. C’è la data. NEVE ITALIA DOVE E QUANDO

Neve al Nord: ci siamo. Dopo un lungo periodo dominato dall'alta pressione, con lo spettro della siccità che avanzava giorno dopo giorno, ecco che il tempo è destinato a cambiare in Italia. Il team del sito ilmeteo.it comunica infatti che a partire da lunedì 2 marzo si aprirà una settimana davvero instabile, che vedrà anche il ritorno della neve.

Previsioni meteo Italia: pioggia, freddo e nevicate. NEVE QUANDO E DOVE

Neve e maltempo in Italia, le previsioni meteo spiegano quando e dove: "Già dalle prime ore di Lunedì 2 Marzo si è formato di un vortice di bassa pressione che dal mar Ligure sta cominciando lentamente a muovere il suo baricentro verso le regioni del Nord. In mattinata sono attese piogge sparse anche sotto forma di rovescio ad iniziare dal Nord-Ovest, sulla Toscana ma in rapido spostamento verso il resto delle regioni settentrionali. Attenzione anche alla neve che potrà cadere su tutto l'Arco alpino, mediamente intorno ai 1000 metri; qualche nevicata a quote alte imbiancherà inoltre l'Appennino settentrionale. Successivamente le precipitazioni si sposteranno verso l'Umbria, le Marche fino al Lazio.Il ciclone poi si muoverà molto lentamente verso levante condizionando negativamente il quadro meteorologico sull'Italia anche per tutta la giornata di martedì 3, quando le sole zone del Nord-Ovest avranno un tipo di tempo più asciutto con ampie schiarite.

METEO NEVE POI SCHIARITE E NUOVA PERTURBAZIONE

Il team del sito ilmeteo.it avvisa che giovedì 5 il tempo tornerà inizialmente più tranquillo su tutto il Paese ma col passare delle ore si affaccerà una nuova perturbazione da ovest, che porterà un veloce peggioramento sulle regioni settentrionali in estensione poi verso le zone centro-meridionali tra la notte successiva e la giornata di venerdì 6.