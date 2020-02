Milan-Manchester United incroci di panchine tra Rangnick e Max Allegri

Ralf Rangnick piace al Milan. Al di là delle smentite (all'indiscrezione dell'Equipé secondo cui avrebbe già firmato con i rossoneri), da settimane il nome dell'attuale responsabile dell’area sportiva della ‘Red Bull‘ (ed ex allenatore di Hoffenheim, Schalke 04 e Lipsia) è accostato al Milan (la Bild ne parlò a inizio febbraio). Il tecnico tedesco è l'uomo che meglio incarna la filofosia di Ivan Gazidis: scoprire giovani talenti prima degli altri top club e consacrarli in maglia rossonera raddoppiando (triplicando, quadruplicando...) il valore del loro cartellino. In questo Rangnick ha dimostrato di essere un maestro (da Mané a Naby Keita, passando per Upamecano e il fenomenale bomber Haaland tanto per fare qualche nome delle sue scoperte).

Attenzione però: l'allenatore-manager ex Lipsia piace anche al Manchester United che sta cercando un nuovo capo dell’area tecnica come riporta The Guardian.

I Red Devils seguono Ralf Rangnick, ma anche anche altri nomi sul loro taccuino nella logica di sostituire Solskjær a fine stagione. E in cima alla lista c'è Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus nei giorni scorsi ha annunciato che terminerà l'anno sabbatico e a partire dalla prossima stagione sarà di nuovo in panchina. E' stato accostato a diversi club (Bayern Monaco) e la situazione è molto fluida (attenti al Real Madrid se Zidane dovesse saltare e anche al Psg), ma il mister livornese sta studiando inglese in questi mesi e non è un segreto che la Premier League sia una meta considerata affascinante. Poi a maggior ragione con un ruolo da allenatore-manager.

E il Milan? Detto che la conferma di Stefano Pioli (buon lavoro, decollato soprattutto con l'arrivo di Ibrahimovic) è difficile, Massimiliano Allegri è ovviamente stimatissimo da una parte importante della dirigenza rossonera (Zvone Boban in primis). Ma Gazidis apprezza fortemente Rangnick e quindi le vie del calciomercato sono infinite, ma al momento il 61enne tedesco resta in pole position...