Milan, Pioli: "Musacchio-Calhanoglou ok. Ibra-Paquetà? Episodio non vero"

MILAN, PIOLI: "IBRAHIMOVIC? C'E' RISPETTO, STIMA E FIDUCIA RECIPROCA"

"Rispetto, stima e fiducia reciproca. Io faccio l'allenatore e lui il giocatore. Ma ho un buon rapporto con tutti", Stefano Pioli descrive così il suo rapporto con Zlatan Ibrahomivc. L'allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta al Franchi contro la Fiorentina, un ritorno in Toscana da ex per lui. All'andata a San Siro fini' 3-1 per i viola, ma ora i rossoneri possono contare su un Ibrahimovic in piu': "L'atteggiamento di Ibra non puo' che farci bene, la voglia di migliorarsi e' il segreto per diventare campioni, ci sta aiutando in questo - ha spiegato Pioli - Le nostre prestazioni ci dicono che abbiamo migliorato, anche contro le squadre piu' forti del campionato. A Firenze e' difficile anche per l'ambiente, io ci ho lavorato e lo conosco. Dobbiamo fare molti piu' punti del girone di andata, e' il momento di spingere. Ci giocheremo tutto nell'ultimo mese, vedremo dove saremo" ha detto il tecnico milanista.

MILAN, PIOLI: "IBRAHIMOVIC-PAQUETA'? EPISODIO NON VERO"

Cosa ci può dire dell'episodio Ibrahimovic-Paquetà? Stefano Pioli in conferenza stampa chiarisce: "L'episodio non è vero. Se ci sono delle discussioni in allenamento dove puoi incitare un compagno sì, ma non creiamo casi che non esistono. Il gruppo è compatto e percorre insieme un'unica strada".

MILAN, PIOLI: "CALHANOGLU DISPONIBILE"

Stefano Pioli ha poi parlato di alcuni singoli: "Calhanoglu sta bene, e' disponibile, anche per giocare. Bisogna sottolineare la crescita di Kessiè, all'altezza del giocatore che e'. Deve solo essere piu' pulito in alcune fasi di gioco".

MILAN. PIOLI "FIORENTINA BEN COSTRUITA, CI FARANNO SUDARE"

"La Fiorentina e' una squadra costruita bene, viene da una grande vittoria. Dovremo essere attenti, ma anche convinti dei nostri mezzi". Stefano Pioli parla cosi' in vista della trasferta di Firenze. I rossoneri cercano di risalire la classifica ma dovranno vedersela con la squadra allenata da Iachini, reduce da una grande vittoria per 5-1 a Genova contro la Sampdoria: "Abbiamo bisogno ancora di migliorare la nostra classifica, abbiamo quattordici partite per farlo - ha detto Pioli - La Fiorentina ci fara' lavorare tanto, ci vuole una prestazione da Milan per vincere. Qui si respira un'aria positiva, pensiamo al nostro presente per costruire il futuro".

MILAN, PIOLI: "MUSACCHIO HA AVUTO UN INDURIMENTO AL POLPACCIO. CONVOCATO PER FIORENTINA-MILAN"

Il Milan andrà sul campo della Fiorentina con 4 giocatori indisponibili: "Duarte, Krunic, Biglia e Kjaer non ci saranno. Gli altri stanno bene e si allenano bene", spiega Pioli. "Caso Musacchio? Nessun caso, ha avuto un indurimento al polpaccio. In Coppa Italia doveva giocare, ma poi ha avvertito un fastidio ad un muscolo del polpaccio e quindi ho fatto giocato Kjaer. Se si fosse rifiutato di entrare, non sarebbe stato convocato per domani"

MILAN. PIOLI "ASTORI DENTRO DI ME, TORNARE A FIRENZE EMOZIONA"

"Normale non essere indifferente a Firenze per quello che ho vissuto. Dopo Davide siamo stati tutti partecipi di una situazione che abbiamo voluto trasformare in positivita', sfruttando gli insegnamenti che ci aveva lasciato". L'inizio della conferenza dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, e' dedicata al ricordo di Davide Astori. Sara' il ritorno dell'allenatore emiliano a Firenze dove ha allenato Astori, tra l'altro al Milan prima di trasferirsi nella squadra viola: "Lui e' dentro di me - ha detto Pioli - Ho avuto l'onore di conoscerlo e credo sarebbe stato contento di sapere che sarei andato al Milan".