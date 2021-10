Milan-Verona dove vederla? TV e streaming, Dazn o Sky? Le news

Milan-Verona scalda sabato 16 ottobre di San Siro. L'anticipo di campionato, in programma alle 20,45, vedi i rossoneri con assenze pesanti (Maignan operato, Theo Hernandez e Brahim Diaz con il Covid, oltre a Florenzi, Bakayoko e Messias) anche se Pioli può sorridere per il recupero di Calabria, Giroud e Ibrahimovic (Zlatan torna a essere convocato dopo circa un mese per il problema al tendine d'achille). Tudor ha meno problemi (assenti solo Ilic e Frabotta). Milan-Verona dove vederla? Guida veloce per seguire la partita in tv e streaming.

Milan-Verona su Dazn

Milan-Verona sarà in diretta streaming da DAZN (visibile anche sulle smart tv compatibili con la app, e sui televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast). Telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di. Massimo Gobbi

Milan-Verona tv: Sky

Milan-Verona sarà in diretta tv su Sky e precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Telecronaca di Federico Zancan e commento tecnico di Luca Marchegiani.

Milan-Verona Radio Rai

Milan-Verona sarà raccontata in diretta su Radio Rai1 con la cronaca di Daniele Fortuna e commento tecnico di Massimo Orlando.

Milan-Verona probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 23 Tomori, 15 A.Romagnoli, 2 Calabria; 8 Tonali, 79 Kessié; 56 Saelemaekers, 27 Maldini, 12 Rebic; 9 Giroud.

A disposizione: 96 Jundal, 83 Mirante, 5 Ballo Touré, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 33 Krunic, 4 Bennacer 7 Castillejo, 17 Leao, 64 Pellegri, 11 Ibrahimovic.

All.: Pioli.

Indisponibili: Bakayoko, Brahim Diaz, Theo Hernandez, Florenzi, Maignan, Messias, Plizzari

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 16 Casale; 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Caprari; 99 Simeone.

A disposizione: 1 Pandur, 22 Berardi, 23 Magnani, 31 Sutalo, 20 Ruegg, 14 Ilic, 17 Ceccherini, 24 Bessa, 78 Hongla, 9 Kalinic, 18 Cancellieri, 11 Lasagna.

All.: Tudor.

Indisponibili: Frabotta. Arbitro: Prontera di Bologna.