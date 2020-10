Napoli-Alkmar tv in chiaro, pay o streaming? EUROPA LEAGUE DOVE VEDERLA

Napoli-AZ Alkmar tv in chiaro, pay o streaming? EUROPA LEAGUE-NAPOLI DOVE VEDERLO

Napoli-Alkmar ci siamo. La squadra di Gattuso fa il suo esordio in Europa League. Si gioca alle 18,55 al San Paolo, mentre nello stesso girone l'altro match sarà Rijeka-Real Sociedad. Ecco una breve guida per seguire Napoli-AZ Alkmar in tv e streaming.

Napoli-AZ Alkmar tv Sky

Napoli-Alkmar sarà in diretta tv su Sky. Per la precisione su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Federico Zancan e commento di Daniele Adani, con Massimo Ugolini a bordocampo. Diretta Gol di Maurizio Compagnoni.

Napoli-AZ Alkmar tv in chiaro?

Napoli-Alkmar tv in chiaro? Niente da fare. Per questa settimana TV8 manderà in diretta Celtic-Milan in programma alle 21.

Napoli-AZ Alkmar streaming?

Napoli-Alkmar tv e anche streaming. La sfida di Mertens e compagni contro gli olandesi sarà visibile su SkyGo per gli abbonati Sky e su Now Tv per chi volesse compare il ticket della sfida di Europa League.

Napoli-Az Alkmar formazioni

Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

AZ (4-3-3) Bizot; Svensson, Hatzdiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, De Wit; Gudmunsson, Stengs, Karlsson. All Slot