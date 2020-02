NAPOLI BARCELLONA TV: CANALE 5? SKY? STREAMING. DOVE VEDERE NAPOLI-BARCELLONA

NAPOLI-BARCELLONA TV: CANALE 5? SKY? Dove vedere Napoli-Barcellona (anche in streaming)

Napoli-Barcellona ci siamo. Ottavi di finale di Champions League: nel San Paolo, la casa di Diego Armando Maradona, arriva Leo Messi. La squadra di Gattuso affronta l'esame blaugrana. Ecco una veloce guida per seguire Napoli-Barcellona in tv e streaming.

NAPOLI-BARCELLONA TV CANALE 5

Napoli-Barcellona tv in chiaro? Ebbene sì. La sfida degli ottavi di Champions League verrà trasmessa su Canale 5 dalle 21 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Inviati Francesca Benvenuti e Alessio Conti. Alle 20.00, su Canale 20, il pre-partita di Napoli-Barcellona in “Pressing Champions League anteprima”. L’avvicinamento al calcio d’inizio sarà raccontato da Giorgia Rossi, Christian Vieri e Ciro Ferrara.

NAPOLI-BARCELLONA TV SKY

Napoli-Barcellona tv su Sky? Ovviamente sì. La sfida degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmessa su Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio. Napoli-Barcellona verrà raccontata ovviamente su Sky anche in Diretta Gol Champions League.

NAPOLI-BARCELLONA STREAMING

Napoli-Barcellona in streaming? Molte le possibilità di vedere la sfida degli ottavi di Champions League sulla rete. Live streaming sul sito di Sport Mediaset e sull’app Sportmediaset. E come sempre anche su Sky Go e Now Tv.

NAPOLI-BARCELLONA RADIO

Napoli-Barcellona sarà trasmessa su Radio Rai1 nel consueto 'Zona Cesarini' a partire dalle 21 con radiocronaca di Giuseppe Bisantis.

NAPOLI-BARCELLONA FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso

BARCELLONA (4-3-3) probabile formazione: Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Vidal. Allenatore Setien