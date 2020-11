Non é l'Arena di Massimo Giletti: caso Genovese, Fabrizio Corona, De Luca e... ANTICIPAZIONI

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 8 NOVEMBRE ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 22 novembre. Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA, MASSIMO GILETTI RISPONDE ALLA CONTESTAZIONI DI DE LUCA

Dopo la richiesta di un confronto con i vertici della Regione Campania sui dati del contagio, a Non è l'Arena, Massimo Giletti e la sua squadra risponderanno alle contestazione fatte dal presidente Vincenzo De Luca. E poi: reportage sugli ospedali modulari campani: sono stati realizzati? Quanti posti di terapia intensiva contengono? Reportage sugli ospedali modulari campani: sono stati realizzati? Quanti posti di terapia intensiva contengono? Inchiesta in collaborazione con TPI sui tamponi falsi nel napoletano. Ospiti di Non è l'Arena: Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Francesco Piccinini, Maurizio Bortoletti e Giulio Gambino.

NON E’ L’ARENA, MASSIMO GILETTI SULLA SANITÀ CALABRESE: IL REBUS DEL COMMISSARIO

Non è l'Arena torna a parlare della sanità calabrese: mentre il covid non dà tregua con l’aumento del numero dei decessi nella Regione, la nomina del commissario sembra diventata un vero e proprio rebus. Tre dimissioni in dieci giorni. Ma chi sarà l’uomo giusto per guidare la sanità in Calabria? Ospiti di Massimo Giletti: Sandra Amurri, Maurizio Bortoletti, Luigi De Magistris, Massimo Scura e Pierpaolo Sileri. Si tornerà poi con Gaetano Pecoraro e Vincenzo Ferrari sul caso di Consolato Campolo, il dirigente calabrese che guidava una task force per eliminare gli sprechi nell’azienda sanitaria reggina, morto in circostanze misteriose.

NON E’ L’ARENA, MASSIMO GILETTI SUL CASO GENOVESE: PARLA DANIELE LEALI. FABRIZO CORONA RACCONTA L’ALTRA FACCIA DI MILANO

Cosa accadeva sulla terrazza di Alberto Genovese? A “Non è L’Arena” parlerà in esclusiva Daniele Leali il dj e imprenditore amico di Genovese. Ospiti del programma di Massimo Giletti: Nunzia De Girolamo, Hoara Borselli, Luca Telese e Walter Siti. Parteciperà al dibattito anche Fabrizio Corona che racconterà l’altra faccia di Milano. Un mondo fatto di festini e droghe che ha conosciuto da vicino, descritto anche nel suo nuovo libro.