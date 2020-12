Non é l'Arena di Massimo Giletti: piano pandemico, terapie intensive e caso Genovese... ANTICIPAZIONI

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 6 DICEMBRE ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 13 dicembre. Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, LUCI E OMBRE DEL PIANO PANDEMICO

Massimo Giletti e la squadra di Non è l'Arena tornano sull'emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l'Italia. Focus sul giallo del piano pandemico per far luce sulle sue ombre e domandarsi: l’Italia era preparata ad affrontare una tale emergenza? E che ruolo ha giocato l’Oms in questa vicenda? Su tutto ciò indaga la Procura di Bergamo alla quale chiedono trasparenza e verità i familiari delle vittime nella bergamasca. Ospiti di Massimo Giletti: Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Bruno Vespa e Maria Rita Gismondo, Consuelo Locati e Floriana Bulfon.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, BENOTTI E L’AFFAIRE MASCHERINE

Continua l’inchiesta di Non è l'Arena sul caso Benotti e sull’indagine sull’affaire mascherine. Ospiti di Massimo Giletti: Alessandro Cecchi Paone e Tommaso Cerno.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI: CAMPANIA, I COSTI DELL’OSPEDALE MODULARE RUGGI

Non è l'Arena e l’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Campania e sui costi dell’ospedale modulare del Ruggi di Salerno. Immagini e filmati. Ospiti: Tommaso Cerno, Luigi De Magistris e Luigi Greco.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI: SICILIA, TERAPIE INTENSIVE: PARLA L’ASSESSORE ALLA SALUTE RAZZA

Le telecamere di “Non è l’Arena” si sposteranno poi in Sicilia dove i numeri delle terapie intensive sembrano non tornare. Molti i punti da chiarire. Ospiti: Ruggero Razza, assessore alla salute della Regione Sicilia.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, CASO GENOVESE

Non è l'Arena di Massimo Giletti torna sul caso Genovese. In studio il racconto esclusivo di una giovane fotomodella. In collegamento da Bali Daniele Leali, dj e imprenditore amico di Alberto Genovese. Ospiti in studio: Nunzia De Girolamo, Luca Telese e Annamaria Bernardini De Pace.