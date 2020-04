Non é l'Arena, Giletti su fase 2 in Italia. E' scontro tra i virologi e poi...

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI, CORONAVIRUS: FASE 2 ALLE PORTE MA È ANCORA SCONTRO TRA VIROLOGI

Domenica 26 aprile, alle 20.30 su LA7, nuovo appuntamento con “Non è l’Arena” di Massimo Giletti che tornerà ad occuparsi della pandemia del coronavirus in atto interrogandosi questa volta sul ruolo dei virologi. Mentre il virus iniziava a paralizzare il Paese e fare i primi morti, gli italiani si sono aggrappati sempre di più alle parole di questi esperti che spesso hanno assunto posizioni divergenti, contraddicendosi reciprocamente. Oggi la Fase 2 è alle porte e gli scienziati continuando a litigare. Se ne parlerà con Fabrizio Pregliasco, Maria Rita Gismondo, Luca Telese e Annalisa Malara.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI, LE RISPOSTE DI VITTORIO FELTRI DOPO LA BUFERA CHE LO HA INVESTITO

Dopo la bufera mediatica sulle dichiarazioni offensive pronunciate da Vittorio Feltri contro il Sud e sulle quali è intervenuta anche l’Agcom, il direttore editoriale di “Libero” parlerà in esclusiva alle telecamere di “Non è l’Arena”. Parteciperanno al dibattito Alessandro Sallusti, Clemente Mastella, Luca Telese e Annalisa Chirico.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI, EMERGENZA ECONOMICA: QUALI MISURE PER RIPARTIRE?

Il lockdown totale e prolungato dell'Italia per il coronavirus ha messo in ginocchio l’economia. A farne le spese sono anche le piccole e medie aziende. Alla rabbia di alcuni piccoli imprenditori darà voce Riccardo Maniscalco che sarà intervistato da Massimo Giletti. Se ne parlerà con Carlo Calenda, Alessia Morani e Pasquale Naccari.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI, COVID&MALASANITÀ A SIRACUSA: LA PROCURA INDAGA NON SOLO SUL CASO RIZZUTO VIAGGIO NELLA SANITÀ ITALIANA AI TEMPI DEL VIRUS

Nel corso della puntata di Non è l'Arena, Massimo Giletti poi tornerà sul caso Rizzuto: dopo l’inchiesta aperta per “Omicidio colposo” sulla morte del direttore del Parco archeologico di Siracusa Calogero Rizzuto, la Procura sta indagando anche su altri decessi per Coronavirus avvenuti nell’ospedale Umberto I. In studio la testimonianza del figlio Audenzo Rizzuto. Se ne discuterà poi con Pietrangelo Buttafuoco, Stefania Prestigiacomo, Nello Di Pasquale e Marco Salvo. Prosegue infine il reportage da Nord a Sud nella sanità italiana, al tempo del Covid-19, tra ospedali abbandonati e grandi sprechi. Immagini,filmati, testimonianze commentata con Nunzia De Girolamo, Nicola Morra e Fernando Sogari.