Non é l'Arena, Giletti sul nodo scarcerazioni e sull'enigma Bonafede-Di Matteo

Non é l'Arena, Massimo Giletti su coronavirus tra infodemia, fake news e polemiche sulle riaperture in fase 2

Non è l’Arena torna domenica 10 maggio, alle 20.30 su LA7. Massimo Giletti questa volta si occuperà della cosiddetta “infodemia” cioè l’epidemia di informazioni fake sul virus e sulla sua diffusione. La circolazione incontrollata di notizie non verificate ha finito per disorientare le persone che hanno sofferto anche di questo oltre che della pandemia. A tutto ciò va aggiunto poi lo scontro tra virologi, che spesso hanno assunto posizioni divergenti, contraddicendosi reciprocamente. Infine continuano le polemiche sulle riaperture in questa fase 2: il braccio di ferro tra Governo e Regioni non accenna a placarsi. Per il dibattito in studio Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Nunzia De Girolamo, Myrta Merlino, Pierpaolo Sileri, Andrea Crisanti e Pasquale Marco Bacco.

Non é l'Arena, sul nodo scarcerazioni e sull'enigma Bonafede-Di Matteo

Nella puntata di Non è l'Arena di domenica 10 magggio tanti gli interrogativi e i punti oscuri su cui Giletti cercherà di far chiarezza in relazione alle vicende della scarcerazione dei boss di mafia e dello scontro tra il Pm Di Matteo e il Ministro Bonafede, che hanno infiammato il mondo della politica giudiziaria in questi giorni. Intanto 456 boss al carcere duro hanno chiesto la scarcerazione per il coronavirus. Il centrodestra ha presentato mozione di sfiducia al Guardasigilli che con decreto-legge ha cercato di riparare alle falle del sistema, ma non ha chiarito fino in fondo l’enigma Di Matteo. Cosa successe in quelle 48 ore tra lui e il Pm quando gli offrì nel 2018 la guida del Dap? Cosa lo indusse a fare retromarcia? Se ne parlerà con Claudio Martelli, Luca Telese, Lirio Abbate, Luigi De Magistris e Alessandro Sallusti. Ci sarà poi la testimonianza di Tina Montinaro vedova del caposcorta di Falcone.

Non è l'Arena, Giletti intervista Arrigo Cipriani: fase 2 economia, quale strategia per ripartire?

Nel corso della puntata di Non è l'Arena, Massimo Giletti intervisterà Arrigo Cipriani imprenditore di fama mondiale, gestore dell’Harry’s Bar di Venezia, che ha denunciato i rischi di una riapertura tardiva e il disastro economico da Covid-19. La Fase 2 è iniziata ma quale sarà la strategia del Governo per affrontare i prossimi mesi dal punto economico? Se ne discuterà con Maurizio Gasparri, Vauro, Alessandra Moretti, Sergio Rizzo, Antonella Nonino, Giuseppe Ghisolfi e Rosella Piccolo.