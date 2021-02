Non é l'Arena, Massimo Giletti: governo Draghi, ancora Palamara e... Ospiti

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 7 FEBBRAIO ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 7 febbraio. Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI CON LUCA PALAMARA E LUIGI DE MAGISTRIS

Prosegue l’approfondimento di Non è l'Arena con Luca Palamara - in un’intervista esclusiva a Massimo Giletti - sugli intrecci tra magistratura e politica: il caso De Magistris, l’inchiesta Why Not fermata dal “Sistema”? In studio il confronto con l’ex sostituto procuratore di Catanzaro all’epoca titolare dell’inchiesta, attuale sindaco di Napoli Luigi De Magistris. A dialogare con loro la giornalista Sandra Amurri.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI SUL GOVERNO DRAGHI

Non è l'Arena di Massimo Giletti sul governo che verrà: intorno a Mario Draghi il dilemma dei partiti. Chi lo sosterrà e chi invece sarà all’opposizione? Se ne discuterà con Pierpaolo Sileri, Vittorio Sgarbi, Gian Luigi Paragone e Peter Gomez.