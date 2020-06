Non é l'Arena, Massimo Giletti intervista Nino Di Matteo, Zangrillo e..

Non é l'Arena, Massimo Giletti che bomba: intervista Nino Di Matteo

Non è l’Arena torna domenica 14 giugno, alle 20.30 su LA7 per l'ultimo appuntamento della stagione. Dopo la tempesta che ha travolto il mondo della politica giudiziaria, Massimo Giletti intervisterà il Pm Nino Di Matteo per una riflessione sulle attuali ferite e sui mali endemici della giustizia. Ospiti in studio Luca Telese, Ettore Licheri, Luigi De Magistris, Sandra Amurri e Antonio Ingroia. Per non dimenticare le vittime della strage di Capaci, Massimo Giletti raccoglierà poi la testimonianza di Antonio Vassallo: fotografo, uno dei primi che accorse sul luogo della tragedia e che da allora è impegnato sul fronte dell’associazionismo per invocare un diritto alla verità sull’intera stagione stragista del ‘92.

NON E’L’ARENA DI MASSIMO GILETTI. FASE 3: TRA LE INCERTEZZE SUL VIRUS E L’INCHIESTA SULLE MANCATE ZONE ROSSE IN LOMBARDIA

Tra i temi centrali della puntata di Non è l'Arena non poteva mancare l’approfondimento sul Covid-19. Ma il virus è vivo o morto? Massimo Giletti cercherà di rispondere alla domanda intervistando il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, la cui affermazione “che clinicamente non esiste più” ha scatenato reazioni contrastanti tra esperti e politici. Le telecamere di “Non è l’Arena” torneranno poi sul caso Lombardia, regione al centro delle indagini sulle mancate zone rosse in cui il virus continua a circolare più che nel resto d’Italia. Ospiti: Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Nunzia De Girolamo, Gessica Costanzo e Melania Rizzoli.

NON E’L’ARENA, MASSIMO GILETTI INTERVISTA A FLAVIO BRIATORE: ECONOMIA, COME USCIRE DALLA CRISI?

Nel corso di Non è l'Arena, Massimo Giletti intervisterà Flavio Briatore che da imprenditore di fama mondiale ci parlerà delle difficoltà che stanno affrontando le nostre azienda nella ripartenza a seguito dell’emergenza sanitaria. Non da ultima la crisi economica: su questo terreno si giocherà nei prossimi mesi il futuro del nostro Paese. Tra i problemi principali la cassa integrazione che non arriva. Perché alcuni lavoratori hanno ricevuto l'anticipo dalle aziende, e altri no? Come mai le banche faticano a erogare il denaro? Ospiti: Alessandra Moretti, Myrta Merlino, Daniela Santanchè Giuseppe Ghisolfi e Sandro Bottega.