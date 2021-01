Non é l'Arena, Massimo Giletti intervista Renzi. Mauro Corona e.. ANTICIPAZIONI

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 17 GENNAIO ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 17 gennaio. Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA, MASSIMO GILETTI INTERVISTA MATTEO RENZI

Non è l'Arena sulla crisi. Quale sara' l'esito della crisi di questo governo? Come andra' a finire? Massimo Giletti intervistera' l'ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi. A dialogare con loro il direttore de "Il Giornale" Alessandro Sallusti.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI SU CRISI DI GOVERNO E CRISI ECONOMICA ITALIANA

Nella puntata di Non è l'Arena seguira' un'ulteriore riflessione sulla crisi politica alla vigilia del voto decisivo del Parlamento su Conte ma soprattutto sulla quella che sta attraversando il nostro Paese e che ha messo in ginocchio molte categorie produttive, come quella dei ristoratori, e tanti cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese. Se ne parlera' con Alessandra Moretti, Tommaso Cerno, Guido Crosetto e Iacopo Fo.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI SUI FURBETTI DEL VACCINO

Le telecamere di " Non e' l'Arena" andranno in Sicilia, appena tornata zona rossa, dove indagheranno sui furbetti del vaccino. Per il dibattito in studio Alessandra Moretti, Tommaso Cerno e Ruggero Razza.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI: ARRIVA MAURO CORONA

Tra i protagonisti della puntata di domani c'e' anche Mauro Corona: Giletti cerchera' di fare chiarezza sulla nota vicenda dell'esclusione dello scrittore alpinista da "Cartabianca", il talk politico condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Se ne discutera' con Nunzia De Girolamo.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI SUL CASO GENOVESE

Non è l'Arena torna sul caso Genovese: si potrà ascoltare la versione dell'imprenditore milionario - accusato di stupro nei confronti di una ragazza di 18 anni - che ricostruisce davanti agli investigatori la notte della violenza avvenuta nel corso di una festa organizzata nel suo lussuoso attico. In studio Daniele Leali, Marilisa Loisi, Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Ivano Chiesa, Elisa Rivoira e Giulia Napolitano.