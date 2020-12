Non é l'Arena, Massimo Giletti sul giallo del piano italiano legato alla pandemia e poi... Anticipazioni

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 6 DICEMBRE ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 6 dicembre. Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI: IL GIALLO DEL PIANO PANDEMICO ITALIANO

Riflettori di Non è l'Arena puntati sull’Oms, sul giallo del Piano pandemico che sarebbe fermo al 2006 e sul misterioso dossier della sezione Oms di Venezia - pubblicato e scomparso nel giro di 24 ore - che faceva riferimento al mancato aggiornamento del piano del 2006 e descriveva luci e ombre della preparazione e gestione italiana della crisi da Covid-19. Ospiti di Massimo Giletti: Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Matteo Bassetti e Consuelo Locati, legale dell’associazione creata dai familiari delle vittime del Covid nella bergamasca. Proprio l’avvocato aveva depositato a settembre quel dossier ora “sparito” presso la Procura di Bergamo che indaga per epidemia colposa.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, CAMPANIA, CONTINUA L’INCHIESTA SUGLI OSPEDALI MODULARI

Continua l’inchiesta di Non è l'Arena sulla gestione dell’emergenza Covid in Campania e sull’ospedale modulare del Ruggi di Salerno. Ospiti di Massimo Giletti: Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Sandra Amurri, Tommaso Cerno, Maria Luisa Iavarone, Michele Sarno e Luigi Greco.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, NUOVA INCHIESTA IN SICILIA SULLE TERAPIE INTENSIVE

Inchiesta di Massimo Giletti e la squadra di Non è l'Arena sulla Sicilia: la Regione è tornata zona gialla ma qualcosa sui numeri sembra non tornare. Documenti e immagini esclusive di Non è l'Arena sull'ospedale di Pietralia, in provincia di Palermo. Ospiti: Tommaso Cerno, Alessandra Moretti, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Pierino Di Silverio e Cateno De Luca.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, INCHIESTA SULLA CALABRIA

Massimo Giletti e la sua squadra si occuperanno poi della Calabria: in una regione commissariata da tempo e con un sistema sanitario in crisi per l’emergenza Covid, come si sta comportando la classe politica locale? Ospiti: Sandra Amurri, Alessandro Cecchi Paone e Lino Polimeni.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, CASO GENOVESE: NUOVE TESTIMONIANZE

Le telecamere di “Non è L’Arena” torneranno sul caso Genovese: nuove testimonianze aprono altri scenari. Ospiti: Daniele Leali, il dj e imprenditore amico di Alberto Genovese, Nunzia De Girolamo e Luca Telese.