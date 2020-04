Pechino Express 2020 WEDDING PLANNER, I FINALISTI E L'ELIMINAZIONE.. Pechino Express 2020 news

ASCOLTI TV, PECHINO EXPRESS 2020 SEMIFINALE PIU' VISTA DI SEMPRE. PECHINO EXPRESS NEWS

Pechino Express 2020 martedì 7 aprile è volato negli ascolti tv con 2.535.405 milioni di spettatori pari al 9,40% di share. La semifinale di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” l’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, in onda martedi 7 aprile, è stata la più seguita di tutte le edizioni del programma registrando il picco di share pari al 15,86% con percentuali del 16,2% tra le ragazze 25-34 anni e del 15,9% nella fascia 15-24 anni mentre il 12,6% nella fascia maschile 8-14.

Nella nona puntata di Pechino Express 2020 sono stati eliminati i Gladiatori, ancora primi in classifica i Wedding Planner che proseguono quindi il cammino verso Seul insieme a le Collegiali, le Top. Ecco cos’è accaduto martedì sera: a fare da cornice alla semifinale sono stati i paesaggi e il freddo inverno sudcoreano.

Le 4 coppie in gara nella semifinale di Pechino Express 2020: Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) hanno percorso 352 chilometri da Busan per arrivare a Taekwondowon. La sosta intermedia a Namwon ha visto sfidarsi nella prova vantaggio 3 coppie: le Collegiali, i Gladiatori e i Wedding Planner. La prova è stata superata da Max Giusti e Marco Mazzocchi, che però, ripreso il cammino, si sono ritrovati ultimi all’arrivo di tappa, dopo le Top, mentre i Wedding Planner per la quarta volta sono stati i primi a tagliare il traguardo. Lo spietato Miccio e la sua compagna Carolina con le idee ben chiare hanno candidato all’eliminazione la coppia romana. Aperta la busta nera Costantino della Gherardesca, pur lodando l’umanità e la goliardia della coppia, non ha potuto far altro che comunicare la loro eliminazione.

Semifinale di Pechino Express 2020 per le quattro coppie in gara. Martedì 7 aprile alle ore 21.20 su Rai2 la nona puntata di "Pechino Expresss. Le stagioni dell’Oriente". I viaggiatori, sempre sotto l’attenta guida di Costantino della Gherardesca, arrivano alla meta finale in Corea del Sud, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno. Sono 4 coppie a sfidarsi per raggiungere il podio dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). A fare da cornice alle ultime faticosissime sfide i paesaggi e il freddo inverno sudcoreano. Sono 352 i chilometri da affrontare in questa nona e penultima tappa, si parte da Busan, per arrivare a Taekwondowon, dopo una sosta a Namwon. Lungo il percorso, la popolazione locale “affiancherà” i viaggiatori di Pechino Express 2020, supportandoli nelle frenetiche prove di abilità e adrenaliniche missioni, offrendo un pasto caldo, ospitandoli per la notte e dando loro un passaggio per raggiungere la propria meta.

La nona puntata di Pechino Express 2020 vedrà le 4 coppie in gara affrontare la prova dei 7 mostri: Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) dovranno mangiare 7 pietanze a base di insetti, vermi e cibi di questo tipo. Nelle anticipazioni video di Pechino Extra si è visto Jennifer Poni che riesce a ingoiare un verme ed Enzo Miccio ha qualche titubanza dinanzi ad un verme marino dalla forma insolita.

Pechino Express 2020 conferma ascolti tv buoni nell'ottava puntata: 2.446.391 milioni di spettatori pari al 9% di share hanno scelto “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”. L’ottava puntata dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, in onda martedi 31 marzo, ha registrato il picco di share pari al 15,75% con percentuali del 14,3% tra le ragazze 25-34 anni, il 10,5% tra i maschi di 15-24 anni e il 13,6% nella stessa fascia femminile.

Pechino Express 2020 regala un colpo di scena nell'ottava puntata: Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) sono stati ammessi tutti in Corea del Sud e quindi tutti andranno in semifinale. Quella di martedì sera - ultima tappa in territorio cinese, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno, ha riservato tante sorprese.

La gara di Pechino Express 2020: in questa puntata le 4 coppie hanno percorso 395 km. Partendo da Wuzhou hanno raggiunto Guangzhou (Canton) per la prova vantaggio, vinta dai Wedding Planner e, infine, la città di Shenzhen dove sono arrivati ultimi Collegiali e Gladiatori. A Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi la responsabilità di “nominare” la coppia da eliminare, scelta ricaduta su le Collegiali (ultime in classifica). Il vero colpo di scena è stato quando Costantino Della Gherardesca ha aperto la Busta Nera per scoprire il destino della giovane coppia e ha confermato che la puntata non era eliminatoria. E quindi per gli 8 viaggiatori - tutti salvi - si sono aperte le porte della semifinale.

Pechino Express 2020 viaggia verso l'ottava puntata in onda martedì 31 marzo alle ore 21.20 su Rai2. I viaggiatori di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” arrivati in Cina, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno, affrontano le ultime sfide per raggiungere la Corea del Sud, meta finale di questa edizione.

Pechino Express 2020, ottava puntata verso Shenzen, Silivon Valley della Cina. Pechino Express 2020 news

Costantino della Gherardesca, al timone di Pechino Express 2020, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, guida le coppie lungo un percorso di 395 km fino ad arrivare a Shenzhen, moderna metropoli che collega Hong Kong al resto del territorio cinese, conosciuta come la Silicon Valley della Cina ma anche per essere una località costiera tra le più gettonate del paese. Si sfidano: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Le coppie che riusciranno a superare questa tappa potranno continuare il proprio viaggio in Corea del Sud e avvicinarsi sempre di più al traguardo, dopo aver percorso i 7000 km di questa edizione

Pechino Express 2020 negli ascolti tv della settima puntata raccoglie 2,5 milioni (2.533.965) di spettatori pari al 9,51% di share. “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, in onda martedi 24 marzo, ha registrato il picco di share pari al 14,32% con percentuali del 15,1% tra le ragazze 25-34, e oltre il 12% tra i maschi e le femmine 8-14 e 15-24 anni.

La settima puntata di Pechino Express 2020 ha riservato colpi di scena e tanta suspance tra battibecchi e grande competitività dei concorrenti: la coppia vincitrice di questa tappa è stata quella de Le Collegiali. Le giovani viaggiatrici si sono riconfermate per la seconda volta prime e hanno iniziato a preoccupare soprattutto Wedding Planner e Top, classificatisi rispettivamente secondi e terzi.

A rischio eliminazione nella settima puntata di Pechino Express 2020 sono stati i Gladiatori e Mamma e Figlia. E’ spettato ancora una volta a Nicole Rossi e Jennifer Poni decidere chi salvare: la loro scelta è ricaduta sui Gladiatori. Mamma e Figlia sono finite dunque in eliminazione ma a Costantino Della Gherardesca è toccato svelare che la busta nera era eliminatoria e, dunque, Soleil Sorge e Wendy Kay hanno dovuto abbandonare la gara.

A continuare il viaggio di Pechino Express 2020 verso la Corea del Sud, nell’ottava puntata, saranno le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Pechino Express 2020 resta in Cina, ma i concorrenti puntano la Corea del Sud. Si avvicina la settima tappa di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”, in onda martedì 24 marzo alle ore 21.20 su Rai2. Il paese del Dragone, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno, si conferma una cornice affascinante e incantevole per il viaggio delle coppie dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia. Come consuetudine Costantino della Gherardesca introdurrà la nuova tappa: questa volta saranno 384 i chilometri che i viaggiatori dovranno percorrere per arrivare alla meta. Si partirà da Xijiangyuan, nella regione dello Guangxi, una provincia autonoma fatta di piccoli villaggi di pescatori e agricoltori in cui il tempo sembra essersi fermato, per raggiungere Wuzhou.

Pechino Express 2020, la Prova del Vantaggio per 5 coppie

La sosta intermedia sarà a Yangshouo, dove due squadre si sfideranno nella Prova Vantaggio. Sono rimaste in gara solo 5 coppie in questa edizione di Pechino Express 2020: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). L’obiettivo per tutti sarà quello di arrivare in Corea del Sud. Per farlo sarà importante mantenere la concentrazione e la grinta per affrontare le varie missioni, ottenere un passaggio e un alloggio per la notte, ma soprattutto per arrivare tra i primi e non rischiare l’eliminazione.

ASCOLTI TV, PECHINO EXPRESS 2020 SESTA PUNTATA: TERZO PROGRAMMA NEL PRIME TIME - Pechino Express 2020 news

Ascolti tv: martedì 17 marzo 2020 2,4 milioni (2.448.869) di spettatori pari al 9,12% di share hanno scelto “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”. La sesta puntata dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, ha registrato il picco di share pari al 12,35% mentre il picco d’ascolto è stato di 2.902.264 spettatori. Pechino Express 2020 su Rai2 è il terzo programma più visto del prime time. Con oltre 207mila interazioni, #PechinoExpress si conferma il programma più commentato sui social dell’intera giornata (@NielsenItaly). La puntata ha ottenuto un incremento sul target maschile 8-14 anni con uno share dell’ 11,4%, nella fascia di 35-44 lo share è stato pari all’11,3% mentre nel corrispettivo target femminile 15-24 anni ha registrato il 15,0% (+3,5 punti percentuali rispetto alla quinta puntata) e nella fascia 25-34 il 12,6% (+2,1 punti percentuali rispetto alla quinta puntata).

PECHINO EXPRESS 2020 COLLEGIALI VINCONO LA SESTA PUNTATA. Pechino Express 2020 news

E’ stato un inizio di gara inedito: le coppie di Pechino Express si sono sparigliate e mescolate tra loro e, solo a metà percorso, si sono ricomposte nella formazione originaria. Le coppie protagoniste della puntata di Pechino Express 2020: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Le Collegiali hanno vinto la sesta puntata nella Prova Vantaggio salendo sul primo gradino del podio rispetto alle altre coppie in gara: i Gladiatori, i Wedding Planner e i Sopravvissuti.

PECHINO EXPRESS 2020, SOPRAVVISSUTI ELIMINATI. Pechino Express 2020 news

Alle due giovani concorrenti di Pechino Express 2020, Nicole Rossi e Jennifer Poni è dunque toccato scegliere chi eliminare tra i Sopravvissuti e Mamma e Figlia, classificatisi rispettivamente ultimi e penultimi. Le Collegiali hanno eliminato i Sopravvissuti che, dopo aver scoperto che si trattava di una tappa eliminatoria, hanno abbandonato Pechino Express e sono tornati in Italia.

