ROMA-CSKA Sofia tv: TV8 o Sky? Europa League dove vedere i giallorossi

ROMA-CSKA Sofia: i giallorossi si giocano il secondo match del girone A di Europa League dopo la vittoria sul campo dello Young Boys (2-1) e prima del doppio confronto con il Cluj (che ha vinto il primo match proprio in Bulgaria). Ecco una guidda veloce per vedere Roma-Cska Sofia in tv e streaming.

ROMA-CSKA Sofia TV

ROMA-CSKA Sofia in tv sarà trasmessa da Sky. Match in diretta dalle 21 su Sky Sport Arena (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). La telecronaca della sfida è affidata a Riccardo Gentile con il commento il Daniele Adani (bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna Diretta Gol Maurizio Compagnoni).

ROMA-CSKA Sofia TV8?

ROMA-CSKA Sofia in tv su Tv8? Sfortunamente per i tifosi giallorossi non abbonati a Sky questa settimana non ci sarà nessuna diretta in chiaro della partita di Europa League.

ROMA-CSKA Sofia STREAMING

ROMA-CSKA Sofia in streaming viene offerta da SkyGo per gli abbonati Sky e da NowTv per chi vuole magari comprarsi anche solo il ticket della partita.

ROMA-CSKA SOFIA PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Bruno Peres, Cristante, Villar, B. Peres; Carles Pérez, Lo. Pellegrini; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Sankharè, Henrique; Sowe.