Rottamazione, sconti per chi si libera dell'auto vecchia. ROTTAMAZIONE NEWS

Un emendamento di Pd, Iv e Leu al decreto Rilancio rilancia la rottamazione delle auto usate e inquinanti. Se verrà approvato, dal 1° luglio fino al 31 dicembre ci sarà un contributo statale di 2.000 euro e di altri 2.000 euro da parte del concessionario per quegli automobilisti che rottameranno un veicolo con oltre 10 anni di anzianità. sconto di 2.000 euro (1.000 lo Stato e 1.000 il concessionario) previsto anche senza rottamazione, acquistando un veicolo nuovo Euro 6 con emissioni di C02 superiori a 61g/km. L'idea è di estendere questa misura pure per tutto il 2021 con la differenza, ma a partire dall'anno prossimo che il contributo dello Stato e del concessionario sarà dimezzato e quindi lo sconto sarà di 2.000 euro complessivi.

Sul fronte del mercato dell'usato, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 si potrà rottamare un'auto usata Euro 0,1,2,3 con un usato non inferiore a euro 5 ed è prevista l'esenzione degli oneri fiscali sul trasferimento dell'autovettura.

La misura è pensata per rilanciare il mercato dell'auto che sta in crisi. Il provvedimento di rottamazione si unisce e si integra con le misure prese dal governo Lega-M5S per stimolare la sostituzione di auto Euro 0,1,2,3,4 con veicoli elettrici o con veicoli con emissioni non superiori a 60 gr, di C02 al chilometro.