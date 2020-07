Sharon Stone e il topless "da incubo. Terrorizzata..."

Sharon Stone e il topless "da incubo"

Sharon Stone ricorda il suo primo topless da attrice come un incubo. Correva l'anno 1984...

Sharon Stone "primo topless sul set". Il ricordo

Sharon Stone era sul set del film Vertenza Inconciliabile di Charles Shyer - con Shelley Long e Drew Barrymore - e doveva girare una scena in topless. L'episodio è stato raccontato dall'attrice, che otto anni dopo quella pellicola avrebbe interpretato Catherine Tramell in Basic Instint, nel corso di un’intervista insieme al collega Jake Picking su Attitude Magazine. «Ai miei tempi non avevamo il coordinatore dell’intimità. Quando ho fatto il mio primo film ho girato una scena in topless, le persone non sono state allontanate dal set».

Sharon Stone "primo topless sul set". L'attrice: "Terrorizzata, fu un incubo”

Ma il peggio doveva ancora arrivare. Sharon Stone ricorda: «Tutti erano sul set, tipo un milione di persone. Mi tolsi il reggiseno e uno degli attori urlò: “Levati di mezzo, non riesco nemmeno a vedere le sue tette. Ero terrorizzata. Sai quando puoi sentire il battito del tuo cuore nelle orecchie? È tutto ciò che sentivo in quel momento».

«È stato un vero incubo» dice oggi Sharon Stone.