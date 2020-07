Sondaggi, Fdi e Giorgia Meloni boom, crollo Lega di Salvini. Numeri di un anno pazzesco

Sondaggi, Giorgia Meloni boom con Fratelli d'Italia, crollo Lega di Matteo Salvini. Numeri di un anno pazzesco

I sondaggi sono stravolti un un anno: le variazioni nelle intenzioni di voto sono forti, considerando il dato di oggi e quello del luglio 2019. Lo rivela Monitor Italia, con l’Istituto Tecnè per l’agenzia Dire. Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, guadagna il 9,4% in un anno. La Lega, guidata da Matteo Salvini, perde il 12,1% in 365 giorni. Il Pd cede il 3,4%, complice anche la scissione renziana. Il Movimento 5 Stelle scende del 2,3%. Stabile Forza Italia (+0,3%), mentre gli altri partiti – tra nuove nascite e conferme – guadagnano l’8,1% dei consensi.

SONDAGGI ELETTORALI: LEGA, PD, FRATELLI D'ITALIA, M5S, FORZA ITALIA, ITALIA VIVA E... I NUMERI





SONDAGGI, LEGA DI SALVINI E PD GIU', FRATELLI D'ITALIA-M5S SU

Passando ai sondaggi di venerì 17 confrontati con quelli del venerdì precedente la Lega scende al 24,9% (era al 25,3%, -0,4%); Pd al 20,2% (da 20,4%, – 0,2%); Fratelli d’italia al 16,0% (15,8% venerdi’ scorso, + 0,2%); M5s al 15,0% (14,7% venerdi’ scorso, + 0,3%); Forza Italia al 8,3 (8,2% venerdi’ scorso, + 0,1%); La Sinistra al 2,9% (2,7% venerdi’ scorso, + 0,2%); Azione al 2,9% (2,8% venerdi’ scorso, + 0,1%); Italia viva al 2,7% (2,9% venerdi’ scorso; – 0,2%); +EU al 1,9%(1,8% venerdi’ scorso, + 0,1%); Verdi al 1,6% (1,8% venerdi’ scorso, – 0,2%); altri partiti stabili al 3,6%.